Deichtorhallen Hamburg starten eigenes Online-Magazin HALLE4

Unter dem Namen HALLE4 haben die Deichtorhallen Hamburg ein eigenes Online-Magazin gestartet. Das Magazin wird vorrangig Themen, Hintergründe und Stories rund um die Ausstellungen der Deichtorhallen vertiefen. Leser finden dort unter anderem Interviews mit Künstlern und Künstlerinnen sowie Kuratorinnen und Kuratoren, außerdem will das Magazin Blicke in die Zukunft der Fotografie werfen. Darüber bietet es auch Raum für Beiträge über aktuelle Debatten und Entwicklungen in der Kunstwelt. Für das Magazin werden zukünftig neben zahlreichen freien Autorinnen und Autoren aus der Kultur- und Kunstszene auch prominente Autoren wie der Kunsthistoriker Wolfgang Ullrich sowie der Autor und Journalist Max Dax schreiben.

Das Online-Magazin HALLE4 ist Bestandteil der neuen Website der Deichtorhallen, die nach über zweijähriger Planungszeit realisiert wurde. Konzipiert und gestaltet von der Hamburger Agentur blum design und kommunikation, soll die Website in neuem Design mehr Service für Besucher bieten und das Auffinden der zahlreichen Veranstaltungs- und Vermittlungsangebote der Deichtorhallen erleichtern.

In Kooperation mit dem Museumsdienst Hamburg kann man über die Website auch Online-Tickets für die drei Ausstellungshäuser erwerben.

Das Online-Magazin HALLE4 finden Sie unter www.deichtorhallen.de/halle4