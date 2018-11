MSI P65 Creator – schlanker Power-Laptop für Kreative

Mit dem auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin (IFA 2018) vorgestellten »P65 Creator« Laptop baut MSI seine Prestige-Serie weiter aus. Der Laptop richtet sich speziell an professionelle-Anwender in kreativen Berufen. Mit seiner Leistung punktet er besonders in den Bereichen Video, Foto, Design und 3D-Animation.

Der Power-Laptop aus der Prestige-Serie von MSI eignet sich besonders für professionelle und private Anwender, die auch unterwegs die volle Rechenleistung benötigen, sich aber kein schweres Gepäck aufladen wollen. Der Laptop wiegt lediglich 1,88 kg. Im Inneren seines eleganten, 17,9 mm dünnen Aluminium-Gehäuses arbeitet ein Intel Core i7-Sechskern-Prozessor und eine starke NVIDIA GeForce-GTX-Grafikkarte. Eine schnelle PCI-Express-SSD sorgt für rasante System- und Programmstarts. Der 15,6-Zoll-True-Color-Bildschirm bringt Bilder, Grafiken und Videos mit einer 100%-Abdeckung des sRGB-Farbraumes sowie der Wide-View-Technik perfekt zur Geltung. Der extra dünne Bildrand (Thin-Bezel) des Monitors unterstreicht dabei die schlanke Form.

Mit bis zu neun Stunden Akkulaufzeit geht dem Premium-Laptop auch bei langen Außeneinsätzen die Puste nicht aus. Praktisch: Der im Touchpad integrierte Fingerabdruckleser ermöglicht eine bequeme und sichere Systemanmeldung.

Limited Edition mit besonderen Extras

Zusätzlich zur Standard-Ausführung des P65 Creator im silbernen Aluminium-Design bietet MSI die P65 Creation 8RF »Limited Edition« mit weißem Gehäuse und noch mehr Leistung an. Sie zeichnet sich durch eine besonders schnelle GeForce GTX 1070 Max-Q Grafikeinheit aus. Dazu kommen als weitere Extras die Thunderbolt 3-Schnittstelle mit USB 3.1 Gen 2 Typ-C Unterstützung und der ESS SABRE Audio-DAC für Spitzenklang auf Hi-Fi-Niveau über den Kopfhörerausgang. Mit der GeForce GTX 1070 Max-Q ist der P65 Creation 8RF auch als Gaming-Computer bestens geeignet – passend dazu wartet der Bildschirm der Special Edition mit 144-Hz-Technik für schnellste Reaktion im Spiel und schlierenfreie Bilder auf.

Geliefert wird die Sonderversion in der Prestige Box aus Kiefernholz, der auch eine passende Laptoptasche und ein Gutschein für ein Jahr Garantieverlängerung (Registrierung notwendig) beiliegen.

Sonderaktion

Zum Start der neuen Serie gibt es von MSI und Intel nach der Produktregistrierung ein umfangreiches Software-Paket im Wert von über 300 Euro kostenlos mit dazu: Das »Creator Software Pack« enthält zahlreiche Software-Anwendungen in den Bereichen Videoschnitt, Bildbearbeitung, Grafikdesign, Musikproduktion und Streaming. Die Sonderaktion läuft vom 1. September bis zum 31. Dezember 2018.

Preise

Die neuen P65 Creator-Modelle sind zu Preisen ab 1.699 Euro (unverbindliche Preisempfehlung) erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis für die P65 Creator 8RF Special Edition beträgt 2.299 Euro. Eingeschlossen sind bei allen Modellen zwei Jahre Herstellergarantie mit kostenfreiem Pick-up & Return-Service.

Die P65 Creator-Laptops sind beispielsweise bei Cyberport und Notebooksbilliger erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten des Herstellers.