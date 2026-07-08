TTArtisan NEO Line: Neue Autofokus-Serie setzt auf radikale Einfachheit

Mit der neuen NEO-Serie schlägt TTArtisan einen ungewöhnlichen Weg ein. Während moderne Autofokus-Objektive zunehmend mit programmierbaren Tasten, Blendenringen oder zusätzlichen Einstellmöglichkeiten ausgestattet sind, geht der chinesische Hersteller den gegenteiligen Weg: Die neue Serie beschränkt sich konsequent auf das Wesentliche. Das Ergebnis sind besonders kompakte und günstige Autofokus-Objektive für Vollformatkameras.

Den Anfang machen zwei Festbrennweiten: das AF 50mm f/1.8 NEO und das AF 85mm f/1.8 NEO. Das 50mm-Objektiv ist bereits für Sony-E-, Nikon-Z- und L-Mount-Anschluss erhältlich. Das 85mm-Objektiv soll TTArtisan in Kürze offiziell ankündigen.

Autofokus statt manueller Bedienung

Das auffälligste Merkmal der NEO-Serie ist der Verzicht auf klassische Bedienelemente. Weder ein Fokusring noch ein Blendenring gehören zur Ausstattung. Stattdessen übernimmt die Kamera sämtliche Einstellungen. Scharfgestellt wird ausschließlich per Autofokus, für den TTArtisan einen STM-Schrittmotor (Stepping Motor, zu Deutsch: Schrittmotor) einsetzt. Auch die Blende wird ausschließlich über die Kamera gesteuert.

Damit richtet sich die NEO-Serie vor allem an Fotografen, die überwiegend mit Autofokus arbeiten und eine einfache Bedienung bevorzugen. Die reduzierte Konstruktion dürfte zugleich die Produktionskosten senken.

AF 50mm f/1.8 NEO bereits erhältlich

Das erste Objektiv der neuen Serie ist bereits im Handel. Das TTArtisan AF 50mm f/1.8 NEO kostet rund 89 US-Dollar und zählt damit zu den günstigsten Autofokus-Objektiven für Vollformatkameras überhaupt.

Trotz des niedrigen Preises wirkt die Ausstattung solide. Das Objektiv besitzt einen optischen Aufbau aus zwölf Linsen in acht Gruppen, darunter zwei ED-Linsen (Extra-low Dispersion/geringe Farbstreuung) zur Verringerung chromatischer Aberrationen sowie vier HRI-Linsen (High Refractive Index/hoher Brechungsindex). Die Blende besteht aus sieben Lamellen. Die Naheinstellgrenze liegt bei 48 Zentimetern. Mit einem Gewicht von 156 bis 167 Gramm und einem Filtergewinde von 52 Millimetern eignet sich das Objektiv besonders für kompakte Kameras.

AF 85mm f/1.8 NEO steht noch aus

Das zweite Modell der Serie, das TTArtisan AF 85mm f/1.8 NEO, ist bereits angeteasert, aber noch nicht offiziell vorgestellt. Nach bisher bekannten Informationen besteht der optische Aufbau ebenfalls aus zwölf Linsen in acht Gruppen. Hinzu kommen elf Blendenlamellen, eine Naheinstellgrenze von 80 Zentimetern sowie ein 62-Millimeter-Filtergewinde. Zum Gewicht liegt bislang keine offizielle Angabe vor. Als Preis kursiert in China ein Betrag, der umgerechnet etwa 75 US-Dollar entspricht. Eine offizielle Preisempfehlung für internationale Märkte oder ein Verkaufsstart stehen noch aus.

Individuelle Optik mit wechselbaren Hüllen

Ein ungewöhnliches Detail der NEO-Serie sind austauschbare Dekorhüllen für das Objektivgehäuse, sogenannte Skins. TTArtisan hat bereits verschiedene Designs vorgestellt, mit denen sich das Erscheinungsbild verändern lässt – ähnlich wie bei einem Smartphone-Case. Die Skins beeinflussen die Technik nicht und dienen ausschließlich der optischen Gestaltung.

Minimalismus als Konzept

Mit der NEO-Serie besetzt TTArtisan eine Nische, die bislang kaum ein Hersteller bedient. Statt möglichst vieler Funktionen stehen ein geringer Preis, wenig Gewicht und eine einfache Handhabung im Vordergrund. Ob der vollständige Verzicht auf einen manuellen Fokusring im fotografischen Alltag überzeugt, wird sich erst im praktischen Einsatz zeigen. Für Einsteiger und Fotografen, die konsequent auf den Autofokus setzen, könnte das Konzept jedenfalls eine interessante Alternative sein.