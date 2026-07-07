Meike bringt anscheinend AF 85mm f/1.8 für Fujifilm GFX

Der Hersteller Meike bereitet offenbar sein erstes Autofokus-Objektiv für das Fujifilm-GFX-System vor. Mehrere aufgetauchte Produktbilder und ein vom Hersteller veröffentlichter Teaser, den zunächst der japanische Blog Asobinet und diverse Gerüchte-Websites aufgriffen, deuten darauf hin, dass das Meike AF 85mm f/1.8 in Kürze mit G-Bajonett erscheint. Als möglicher Vorstellungstermin wird derzeit der 10. Juli genannt.

Bild: ChatGPT (keine echte Produktabbildung)

Das Objektiv ist für andere Kamerasysteme bereits erhältlich. Die GFX-Version scheint äußerlich speziell an das Mittelformatsystem angepasst zu sein. Das auf der China P&E Imaging Show 2026 gezeigte Vorserienmodell besitzt ein überarbeitetes Gehäusedesign und einen Blendenring. Technische Daten hat Meike bislang jedoch nicht veröffentlicht. Daher ist noch offen, ob sich der optische Aufbau oder die Autofokus-Technik gegenüber den bereits erhältlichen Versionen ändern.

Mit einer Brennweite von 85 Millimetern würde das Objektiv am Fujifilm-GFX-System einen Bildwinkel bieten, der ungefähr einem 67-Millimeter-Objektiv an einer Vollformatkamera entspricht. Damit eignet es sich vor allem für Porträts, Reportagen und Available-Light-Aufnahmen. Die Lichtstärke von f/1,8 verspricht zudem eine geringe Schärfentiefe bei Offenblende.

Sollte sich das Gerücht bestätigen, wäre das Meike AF 85mm f/1.8 das erste native Autofokus-Objektiv eines Fremdherstellers für den Fujifilm-GFX-Mount. Bislang stehen für das Mittelformatsystem zwar zahlreiche manuelle Objektive anderer Hersteller zur Verfügung, native Autofokus-Objektive stammen jedoch ausschließlich von Fujifilm.

Spekulationen zum Preis kursieren noch nicht. Auch eine offizielle Bestätigung durch Meike steht derzeit noch aus.

Meike gehört zu den chinesischen Herstellern, die sich in den vergangenen Jahren vom Zubehöranbieter zum ernstzunehmenden Objektivhersteller entwickelt haben. Bekannt wurde das Unternehmen zunächst mit Batteriegriffen, Zwischenringen, Adaptern und Blitzgeräten. Heute liegt der Schwerpunkt klar auf Foto- und Cine-Objektiven.