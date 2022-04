Workshop-Tipp: „Virtuelle Fotografie – Unmögliches möglich machen“ mit Uli Staiger

Spenden sammeln für hilfsbedürftige Kinder in der Ukraine – darum geht es bei der Kreativaktion „forCharity x you“. Die Initiatoren haben mittlerweile über 50 Fotografen und Fotografinnen, Digital Artists und Content Creators für dafür gewonnen, im Zeitraum vom 4. April bis zum 21. Mai 2022 Workshops, Webinare und Fotowalks anzubieten und die eingenommenen Teilnahmegebühren an das Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF) zu spenden. Ein paar Programm-Highlights des karitativen Projekts, bei dem Sie durch Ihre Teilnahme Ihre kreativen Fähigkeiten verbessern und gleichzeitig unter dem Krieg leidenden Kindern helfen können, stellen wir hier in den nächsten Wochen vor.

Unmögliches möglich machen mit Adobe Stager und Painter

Dass 3D-Software nicht zwangsläufig schwer erlernbar sein muss, zeigt DOCMA-Autor Uli Staiger in diesem Online-Event am 25 April von 19 bis 21 Uhr. Im Fokus des Seminars stehen die 3D-Programme Stager und Painter aus der Substance 3D Collection. Uli Staiger zeigt in seinem kurzweiligen Workshop einen Workflow, der leicht nachzuvollziehen ist und zu beeindruckenden Ergebnissen führt. In erster Linie geht es in den zwei Stunden darum, zu erklären, wie 3D grundsätzlich funktioniert, und anschließend mühelos einen absolut fotorealistischen Look zu erzeugen.

Die Teilnahmegebühr beträgt 62,87 Euro. Weitere Informationen und den Möglichkeit zum Ticketkauf finden Sie hier.

Auch wenn Sie keine der lohnenswerten Programm-Angebote buchen möchten oder keine Zeit haben, können Sie die Aktion natürlich mit einer Spende unterstützen. Die Spendenseite von forCharity x You finden Sie hier.