Tipp: Online-Seminar mit Robert Maschke und exklusives Einzelcoaching

Spenden sammeln für hilfsbedürftige Kinder in der Ukraine – darum geht es bei der Kreativ-Aktion „forCharity x you“. Die Initiatoren haben mittlerweile über 50 Fotografinnen und Fotografen, Digital Artists und Content Creators für dafür gewonnen, im Zeitraum vom 4. April bis zum 21. Mai 2022 Workshops, Webinare und Fotowalks anzubieten und die eingenommenen Teilnahmegebühren an das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) zu spenden. Einige Programm-Highlights des karitativen Projekts, bei dem Sie durch Ihre Teilnahme Ihre kreativen Fähigkeiten verbessern und gleichzeitig unter dem Krieg leidenden Kindern helfen können, stellen wir auf docma.info vor.

Robert Maschke: Portrait-Retusche im MSCHKY-Style

In seinem Webinar am stellt der Kölner Foto- und Digitalkünstler am 9.5.2022 um 19 Uhr in einem 90-minütigen Vortrag den „MSCHKY-Weg“ zu seinem Signature-Look vor: von der Basis-Entwicklung in Lightroom über die Retusche in Photoshop bis zur finalen Ausarbeitung des Looks in Lightroom. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Fragen in einer 30-minütigen Fragerunde zu stellen, moderiert vom Adobe Principal Evangelist Sven Doelle. Die Einnahmen spendet Robert Maschke an die UNICEF Kindernothilfe Ukraine über den forCharity.de Spendenpool.

Die Teilnahme kostet inklusive Ticketgebühr 64,05 Euro. Tickets gibt es bei eventbrite.de

Special: Exklusives Einzel-Coaching mit Robert Maschke, frei Terminwahl

Exklusiv für forCharity x you bietet Robert Maschke erstmals ein persönliches exklusives Coaching an, in dem er seinen MSCHKY Style Schritt-für-Schritt erklärt. Das Datum für das Coaching kann persönlich mit ihm vereinbart werden, die Buchung selbst muss aber bis zum 28. April stattfinden. Es ist eine Dauer von vier Stunden geplant. Die Teilnahmegebühr beträgt 639 Euro, die Robert Machke ebenfalls in den gemeinsamen Spendenpool zugunsten der UNICEF Kindernothilfe Ukraine einzahlen wird.

Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Auch wenn Sie keine der lohnenswerten Programm-Angebote buchen möchten oder keine Zeit haben, können Sie die Aktion natürlich mit einer Spende unterstützen. Die Spendenseite von forCharity x You finden Sie hier.