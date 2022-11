Black Week: Sparangebote für Fotografen

Jedes Jahr bietet der Handel am Black Friday und meist während der ganzen als „Black Week“ bezeichneten Woche Sonderangebote und Rabatte. Auch für Fotografen und Bildbearbeiter kann es sich lohnen, geplante Käufe auf Ende November zu verschieben und die Aktionen der Händler abzuwarten. Wir haben hier einige Angebote zusammengestellt.

Fotos: Alesmunt (Katze), Evrymmnt (Schildchen), beides Adobe Stock

Adobe Vom 14. bis einschließlich 25. November bietet Adobe das Creative-Cloud-Jahresabo mit allen 20 Applikationen für 35,69 €/Monat im ersten Jahr an. Das entspricht einem Rabatt von 40%. Link zum Angebot

Skylum Vom 18.11. bis 29.11.2022 um 9:00 Uhr gibt es Rabatte beziehungsweise eine verlängerte Nutzungsdauer auf Luminar-Abonnements sowie auf die Kaufversion von Luminar Neo. Link zu den Angeboten

Topaz Labs Bis zum 31.11.22 gibt der Softwareanbieter hohe Rabatte auf die Bild- und Videoverbesserungsprogramme (jeweils auf das Gesamtpaket). Link zum Angebot

Capture One Pro 23 Im Shop von Capture One gibt es 40 bis 50% Rabatt auf Lizenzen von Capture One pro 23. Link zu den Angeboten

ON1 Auf ON1 Photo Raw gibt es derzeit 25% und auf die Plug-ins 45% Rabatt. Link zu den Angeboten

DxO Bis zu 50% Rabatt auf alle Softwareprodukte bis zum 28.11.22. Link zu den Angeboten

Radiant Photo Rabatt auf Radiant Photo und Mylio Photos. Link zum Angebot

Rollei Rabatte auf über 70 Artikel. Link zu den Angeboten

Sony Auf Amazon bietet Sony unter anderem die Alpha 7II, die Alpha 7III und viele weitere Kameras und Objektive mit Nachlässen auf den UVP an. Die Artikel finden sich gesammelt im Amazon-Brandstore von Sony. (Wichtig: nach unten scrollen)

Datacolor Den Datacolor SpyderX Pro und andere Artikel gibt es mit deutlichem Rabatt im Amazon-Brandstore von datacolor

Auch viele Artikel anderer Hersteller wie beispielsweise Manfrotto, Samyang oder Panasonic gibt es zu reduzierten Preisen bei Amazon.

Canon Im offiziellen Canon Store gibt es unter anderem Kameras und Objektive bis zum 28.11.22 mit Preisnachlass beziehungsweise Cashback. Link zu den Angeboten

Nikon Auf seiner Website bietet der Hersteller vom 18.11. bis 02.12.2022 ausgewählte Kits und Zubehör zu Aktionspreisen an.

Sigma Für zwischen dem 01.10. und 30.11. getätigte Käufe bestimmter qualifizierte Objektive gibt es 100 bzw. 200 Euro Cashback. Link zum Angebot

DELL Rabatt auf Monitore, Laptops und PCs bis zum 25.11.22. Link zu den Angeboten