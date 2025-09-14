Blog
Neue Ausgabe: DOCMA 115 verfügbar
Ab sofort ist die neue DOCMA 115 erhältlich: als Print-Ausgabe und E-Paper-Ausgabe bei uns im Webshop.
DOCMA 115: Die Highlights des Heftes
- Fotomontagen auf Knopfdruck Olaf Giermann zeigt im Premiumworkshop, wie Photoshops KI-Funktionen klassische Fotomontagen vereinfachen und auch für Nicht-Profis ermöglichen.
- Fantastische Visionen Der Fotograf und Digitalkünstler Lasse Behnke bringt uns mit seinen beeindruckenden Werken zum Staunen. Julia Carp hat ihn interviewt. Zusätzlich erklärt Lasse Behnke an einer Fotomontage Schritt für Schritt seine Vorgehensweise.
- Kritik trifft Kunst Für German Kopytkov ist KI-Kunst keine Frage schöner Bilder – sondern eine Provokation. Julia Carp sprach mit ihm über die neuen Möglichkeiten, die sich für ihn durch die KI-Bildgenerierung ergeben.
- Erst generieren, dann veredeln Doc Baumann beschreibt, wie er mit KI ein Fake-Gemälde erschuf und das noch nicht überzeugende Ergebnis mit Photoshop vollendete.
- Jetzt wird’s bunt Andrea Riedel nutzt bei ihren Arbeiten die KI-Technologie, um verschiedene Bildstile wie Fotografie, diverse Drucktechniken und Collagen kreativ miteinander zu kombinieren.
- Freepik, ChatGPT und Midjourney In drei Beiträgen stellt KI-Experte Adrian Rohnfelder verschiedene KI-Lösungen vor und erläutert, wie er sie einsetzt.
- KI- und Photoshop-Workflows Peter Braunschmid erklärt in fünf Videos jeweils einen seiner Wege der KI-basierten Bilderzeugung.
- Galerie Johannes Wilwerding stellt Ihnen die KI-Künstler Matúš Tóth und Joann vor.
- Außerdem: KI trifft Alte Meister (Plakataktion von Doc Baumann), Mock-up-Tutorial (Glassplitter-Effekt), alles über den neuen Parameter „Varianz“ in Camera Raw und das Bedienfeld „Kalibrierung“,
in Adobe Lightroom, Lightroom Classic und Camera Raw sowie Freeloads für Bildbearbeiter und Fotografen