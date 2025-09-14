Blog

Neue Ausgabe: DOCMA 115 verfügbar

Johannes Wilwerdingvor 12 Sekunden
1 Minute Lesezeit

Ab sofort ist die neue DOCMA 115 erhältlich: als Print-Ausgabe und E-Paper-Ausgabe bei uns im Webshop.

DOCMA 115: Die Highlights des Heftes

  • Fotomontagen auf Knopfdruck  Olaf Giermann zeigt im Premiumworkshop, wie Photoshops KI-Funktionen klassische Fotomontagen vereinfachen und auch für Nicht-Profis ermöglichen.
  • Fantastische Visionen  Der Fotograf und Digitalkünstler Lasse Behnke bringt uns mit seinen beeindruckenden Werken zum Staunen. Julia Carp hat ihn interviewt. Zusätzlich erklärt Lasse Behnke an einer Fotomontage Schritt für Schritt seine Vorgehensweise.
  • Kritik trifft Kunst  Für German Kopytkov ist KI-Kunst keine Frage schöner Bilder – sondern eine Provokation. Julia Carp sprach mit ihm über die neuen Möglichkeiten, die sich für ihn durch die KI-Bildgenerierung ergeben.
  • Erst generieren, dann veredeln  Doc Baumann beschreibt, wie er mit KI ein Fake-Gemälde erschuf und das noch nicht überzeugende Ergebnis mit Photoshop vollendete.
  • Jetzt wird’s bunt  Andrea Riedel nutzt bei ihren Arbeiten die KI-Technologie, um verschiedene Bildstile wie Fotografie, diverse Drucktechniken und Collagen kreativ miteinander zu kombinieren.
  • Freepik, ChatGPT und Midjourney In drei Beiträgen stellt KI-Experte Adrian Rohnfelder verschiedene KI-Lösungen vor und erläutert, wie er sie einsetzt.
  • KI- und Photoshop-Workflows  Peter Braunschmid erklärt in fünf Videos jeweils einen seiner Wege der KI-basierten Bilderzeugung.
  • Galerie  Johannes Wilwerding stellt Ihnen die KI-Künstler Matúš Tóth und Joann vor.
  • Außerdem: KI trifft Alte Meister (Plakataktion von Doc Baumann), Mock-up-Tutorial (Glassplitter-Effekt), alles über den neuen Parameter „Varianz“ in Camera Raw und das Bedienfeld „Kalibrierung“,
    in Adobe Lightroom, Lightroom Classic und Camera Raw sowie Freeloads für Bildbearbeiter und Fotografen  
DOCMA 115 bestellen
Schlagworte
Bild von Johannes Wilwerding

Johannes Wilwerding

Johannes Wilwerding hat bereits Mitte der Achziger Jahre und damit vor dem Siegeszug von Photoshop & Co. Erfahrungen in der Digitalisierung von Fotos und in der elektronischen Bildverarbeitung gesammelt. Seit 2001 ist er freiberuflicher Mediengestalter und seit 2005 tätig für das DOCMA-Magazin.

