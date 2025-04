Adobe MAX: Adobe stellt das Firefly Model 4 und Neuerungen für Creative Cloud und Adobe Express vor

Firefly Boards

Auf der Kreativkonferenz MAX in London hat Adobe eine Reihe interessanter Neuerungen vorgestellt. Im Mittelpunkt der Präsentation stand das neue Firefly Image Model 4, das zusammen mit weiteren Updates für die Creative Cloud und Adobe Express vorgestellt wurde. Unter anderem präsentierte Adobe auch die öffentliche Beta-Version von Adobe Content Authenticity.

Firefly Image Model 4

Das Firefly Image Model 4 ist das neueste KI-Modell von Adobe und bietet eine Reihe von Verbesserungen gegenüber der Vorgängerversion – beispielsweise eine höhere Geschwindigkeit und bessere Ergebnisse. Kreative können jetzt Bilder in einer Auflösung von bis zu 2000 Pixeln generieren. Firefly 4 bietet zudem eine verbesserte Kontrolle über die Struktur und den Stil der generierten Bilder als auch über Kamerawinkel und Zoom.

Firefly 4: photorealistic studio-photograph of a wild angry tiger jumping at the camera

Zusätzlich gibt es die Ultra-Variante des Firefly Image Model 4, die speziell für komplexe Szenen mit vielen Details optimiert ist. Diese Version eignet sich besonders für Projekte, bei denen es auf höchste Detailgenauigkeit und Realitätsnähe ankommt. Kreative können damit schnell hochwertige Bilder generieren, die ihren Anforderungen gerecht werden.

Firefly Video Model

Ein weiteres Highlight der Präsentation war das Firefly Video Model, das nun allgemein verfügbar ist. Dieses Modell ist das erste seiner Art, das IP-freundlich und produktionsfähig ist. Es ermöglicht die Erstellung von 1080p-Videoclips aus einfachen Textvorgaben oder Bildern. Nutzer können jedes Video mit detaillierten Kameraeinstellungen anpassen und atmosphärische Elemente sowie benutzerdefinierte Motion-Design-Elemente integrieren.

Vektorgrafiken aus Text: Neue Möglichkeiten für Designer

Adobe hat auch eine neue Vektorgrafik-Funktion eingeführt, die es ermöglicht, aus Textbeschreibungen vollständig editierbare Vektorgrafiken zu generieren. Grundlage ist das Adobe Vector Model. Diese Funktion ist besonders nützlich für Designer, die Logos, Verpackungen oder Icons erstellen möchten. Mit einfachen, in Alltagssprache formulierten Vorgaben können Nutzer komplexe Grafiken entwickeln, die sich anschließend in Programmen wie Adobe Illustrator weiterbearbeiten lassen.

Integration von Partner-Modellen

Um den kreativen Spielraum zu erweitern, bietet Adobe nun die Möglichkeit, mit Modellen von Partnern zu experimentieren. Dazu gehören unter anderem die Bilderzeugungsfunktionen von OpenAI und Google Cloud. Diese Partnerschaften ermöglichen es Nutzern, verschiedene ästhetische Stile zu erkunden und ihre kreativen Projekte noch individueller zu gestalten. Adobe plant, in den kommenden Monaten weitere Partner-Modelle zu integrieren, was die Flexibilität und Auswahl für Kreative weiter erhöht. Content Credentials werden automatisch an KI-generierte Inhalte angehängt und belegen, ob sie mit einem Adobe Firefly-Modell oder einem Partner-Modell erzeugt wurden.

Firefly Boards: KI-gestützte Oberfläche für Moodboarding und Ideenfindung

Ein weiteres neues Werkzeug, das Adobe vorstellte, sind die Firefly Boards. Diese Funktion bietet eine KI-gestützte Oberfläche für die Ideenfindung und das Brainstorming. Kreative können Moodboards, Storyboards oder kreative Konzepte erstellen und dabei hunderte von Varianten gleichzeitig entwickeln. Die Boards sollen die Zusammenarbeit im Team erleichtern und es ermöglichen, Ideen schnell zu präzisieren und direkt in die Produktion zu überführen.

Firefly Services: Optimierung für Unternehmen

Für Unternehmen bietet Adobe die Firefly Services an, eine Sammlung von generativen KI- und Kreativ-APIs. Diese Dienste helfen, zeitintensive Aufgaben in der Medienproduktion zu automatisieren, wie beispielsweise die Größenanpassung von Assets für verschiedene Marketingkanäle. Führende Marken und Agenturen nutzen diese Services, um die Zeit bis zum Start von Kampagnen zu verkürzen und neue Zielgruppen mit maßgeschneiderten Angeboten anzusprechen. Die neuen APIs, darunter die Photoshop-API und die Text-to-Video-API sowie die Image-to-Video-API, sollen es Unternehmen ermöglichen, ihre Workflows deutlich zu beschleunigen und die Kreativität zu steigern.

Das Firefly Image Model 4, Firefly Image Model 4 Ultra und das neue Firefly Video Model sind ab sofort über die Firefly-Website zugänglich. Firefly Boards ist als öffentliche Beta-Version in der Firefly-App verfügbar. Eine Übersicht der Firefly-Tarifangebote finden Sie hier.

Neben Firefly wurden außerdem Neuheiten in Creative Cloud, Adobe Express und zur neuen Adobe Content Authenticity-App vorgestellt. Weiterführende Informationen und hochauflösendes Bildmaterial zu allen Ankündigungen der Adobe MAX London finden Sie hier.

