Ist die kompakte Mittelformatkamera Fujifilm GFX100S revolutionär?

Fujifilm erweitert das GFX-Mittelformatsystem um eine 100-Megapixel-Kamera, die technisch auf der GFX100 basiert, aber kompakter und deutlich leichter ist als das Schwestermodell. Zudem ist sie mit einem Preis von 6000 Euro wesentlich günstiger als die 11000 Euro teure GFX100. Die neue Kamera wiegt inklusive Akku und Speicherkarte nur 900 Gramm, die GFX100 dagegen 1400 Gramm (inklusive zwei Akkus und Speicherkarte sowie abnehmbarem Sucher). Möglich wurde dies durch eine neue IBIS-Einheit, einen überarbeiteten Verschlussmechanismus sowie einen kleineren, aber leistungs­fähigen Lithium-Ionen-Akku.

Im Vergleich zur GFX100 ist die IBIS-Einheit der GFX100S rund 20 Prozent kleiner und 10 Prozent leichter, kompensiert jedoch mit 6 EV-Stufen 0,5 EV-Stufen mehr. An der Kamerarückseite ist ein 3,2 Zoll-Touchscreen mit 2,36 Millionen Bildpunkten verbaut. Das Display ist um 90 Grad nach oben, 45 Grad nach unten und 60 Grad nach rechts schwenkbar. Auf der Kameraschulter befindet sich außerdem ein sekundäres LC-Display, das als Informationsanzeige dient. Hinzugekommen ist ein Modus-Wahlrad links neben dem Sucher.

Der Sensor

Es bleibt bei dem 43,8 mm × 32,9 mm großen, rückwärtig belichteten Sensor, dem X-Prozessor 4, dem 5-Achsen-Bildstabilisator und der 4K-Videofunktion. Der Sucher der GFX100S ist dagegen fest verbaut und bietet mit 3,69 Millionen Bildpunkten eine geringere Auflösung als der elektronische Sucher der GFX100 mit seinen 5,76 Millionen Punkten.

Fast die gesamte Fläche des Bildsensors der GFX100S ist mit Phasen-AF-Pixeln bestückt. Die Kamera stellt selbst bei geringer Helligkeit von -5,5 EV bis zu 0,18 Sekunden schnell auf das Motiv scharf, bei Bedarf mit Gesichts- und Augenerkennung.

Verfügbarkeit

Die Fujifilm GFX100S soll Ende Februar 2021 verfügbar sein. Optional bietet Fujifilm den Handgriff MHG-GFX S zum Preis von 150 Euro an, der die Handhabung der Kamera in Verbindung mit größeren Objektiven verbessert.

Kommentar

6000 Euro für eine Kamera? Das ist auf den ersten Blick kein Schnäppchen. Oder doch? Schaut man genauer hin, könnte sich diese Einschätzung leicht ändern. Seit der Kameramarkt schwächelt, ziehen die Vollformat-Anbieter die Preise gnadenlos an. Konnte man früher eine DSLR mit Kleinbild-großem Sensor schon mal für 1000 Euro bekommen, haben sich Einstiegspreise zuletzt fast verdoppelt – sofern man auf aktuelle Technik Wert legt. Gerade vorgestern hat Sony einen neuen Premium-Vollformat-Body für über 7000 Euro vorgestellt. Was daran für Fotografen so toll sein soll, vermittelt sich nicht auf den ersten Blick. Auch nicht unbedingt auf den zweiten. Das ist bei der GFX 100S anders: Zum einen waren Mittelformat-Kameras fast aller anderen Hersteller lange sehr, sehr viel teurer. Die GFX 100S markiert hier eher die untere Preismarke.

Hier muss man – ganz Mittelformat-untypisch – auch nicht auf Komfort verzichten: Es gibt für die 102 Megapixel eine Bildstabilisierung – eigentlich ein Muss bei Pixelgrößen unter 6 µm2, aber dennoch längst nicht selbstverständlich. Die GFX100S bietet einen Sensorflächen-deckenden Autofokus, Eye-Tracking, relativ handliche Abmaße und ein eher DSLR-typisches Gewicht. Das in Summe ist fürs Mittelformat nahezu revolutionär. Man darf also mehr als gespannt sein, wie die Kamera ihre Versprechungen in der Praxis einlöst.

Fujifilm GFX100S

Die Fakten im Überblick