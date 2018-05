forcharity 2018: Workshops für einen guten Zweck

Vom 4. bis 6. Mai fand im Aschaffenburg das Workshop-Event „PHOTOGRAPHERS FOR CHARITY“ statt (wir kündigten es an). Das Besondere: Sämtliche Einnahmen wurden für einen guten Zweck gespendet. Um das zu ermöglichen, arbeiteten alle Beteiligten ohne Honorar und trugen alle damit verbundenen Kosten selbst. Professionelle Visagistinnen und Foto-Models sorgten an allen Sets für die passenden Fotomotive. Sponsoren stellten die Verpflegung und die Preise der Tombola.

forcharity 2018: Ergebnisse

Das von Nina Claussen, Alexander Heinrichs und Sven Doelle organisierte Event war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg.

Das gilt zum einen für die Teilnehmer, die im kleinen Kreis (nur zwei Teilnehmer pro Set!) an sechs Sets lernen konnten, wie Profifotografen ihre völlig unterschiedlichen Bildstile mit Available Light, Blitzlicht- und Dauerlicht-Lampen umsetzen – vom Schwarzweiß-Paparrazi-Style über Hochzeitsfotos bis hin zum Fotografieren für eine Fotomontage.

Zum anderen waren aber vor allem auch die Spendenerlöse beeindruckend: Die Workshops waren ausgebucht, es wurden viele Lose für die Tombola verkauft und es gingen auch zusätzliche Spenden ein. All diese Einnahmen fließen in das unterstützte Projekt und so kann nun …

die medizinische Versorgung und der Malariaschutz für 240 Kinder für ein Jahr sichergestellt werden,

mit über 12500 € das Projekt Hope unterstützt werden, durch das junge Mütter und ihre Babys versorgt werden,

für 93 Kinder eine Schuluniform gekauft werden.

Mehr Infos finden Sie unter www.forcharity.de

forcharity 2018: Impressionen

DOCMA war natürlich auch vor Ort. Im Folgenden sehen Sie einige Impressionen aus den beiden Workshoptagen. Fotos von Ina Künne und Christoph Künne.

Beste Grüße,

Olaf