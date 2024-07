Photon-Event – neuer Spirit für Fotoszene?

Anfang September findet im Saarland das Fotografie-Festival Photon statt. Für mich das erste größere Event seit der Photopia. Ein Überblick über die Veranstaltung und meine Seminare.

Photo: 6.-8.9.2024 in Illingen, © Olaf Giermann

Die gute alte Zeit …

Früher war echt mehr los für Fotografen und Bildbearbeiter an größeren und kleineren Fotomessen und Veranstaltungen, von denen es viele leider schon nicht mehr gibt (Photoshop Convention, Photokina, Photopia …). Vielleicht hatte ich auch nur den Kopf in den Sand gesteckt, aber andere sehen das in Gesprächen häufig ähnlich.

… und wie man sie vielleicht zurückbekommen kann 😉

Umso mehr begrüße ich, dass das Photon-Team ein dann doch wieder ein ausgewachsenes Event im Spannungsfeld von Reise-Reportagen, Fotografie-Praxis, Bildbearbeitung und KI auf die Beine stellen konnte, das im September im Saarland stattfindet:

Photon – das Fotofestival im Saarland

Freitag, 06.09. bis Sonntag, 08.09.2024

ILLIPSE – KULTURFORUM ILLINGEN, Burgweg 4, 66557 Illingen

Das Foto-Programm

Es gibt Live-Reportagen (mehr Infos) …

Live-Reportagen

Seminare (mehr Infos) …

Seminare

… und Fotografie-Workshops (mehr Infos):

Workshops

Weiterhin gibt es Fotowalks, Fotoausstellungen, den Photon-Jugendfotowettbewerb und eine Messe mit vielen Ausstellern und der Möglichkeit, Kamerasensoren reinigen zu lassen.

Das sieht nach einer runden Sache aus und ich freue mich sehr, dieses Jahr mit vier Seminarangeboten dabei zu sein.

Meine Seminare

Als DOCMA-Leser dürften Ihnen einige Inhalte meiner Seminare durch meine Artikel und Videos vielleicht schon bekannt sein. Aber so ein Seminar ist dann doch einmal eine gute Gelegenheit zur Vertiefung und erlaubt auch das Nachfragen, falls etwas unklar sein oder Sie etwas konkret interessieren sollte, das ich gar nicht erwähnt habe.

Entsprechend dem DOCMA-Schwerpunkt der letzten zwei Jahre behandele ich in meinen Seminaren insbesondere KI-Funktionen für Fotografen und das Thema, wie KI die Bilderwelt verändern wird und es bereits hat.

Seminar 1: KI – das Ende der Fotografie?

Für alle, die sich einen umfassenden theoretischen Über- und Einblick in das Thema künstliche Intelligenz – und was damit tatsächlich gemeint ist – verschaffen wollen. Natürlich mit Schwerpunkt auf generativer KI zur Bilderzeugung oder zur Unterstützung der Fotografie.

👉 Mehr Informationen: KI – das Ende der Fotografie?

Seminar 2: KI-Tools – Optimiere Workflow & Bildqualität

Hier geht es dann in die Praxis. Ich stelle verschiedene Programme und Apps vor, die Workflows und eine Bildqualität ermöglichen, die vor gar nicht so langer Zeit noch undenkbar gewesen wären.

👉 Mehr Informationen: KI-Tools – Optimiere Workflow & Bildqualität

Seminar 3: Adobe I – Moderne Workflows vom Import bis zum Export

Raw-Panorama aus neun Aufnahmen. © Olaf Giermann

Hier geht es um Workflow und Bildqualität. Also wie man am besten Bilder sichtet und verwaltet, warum etwa Lightroom (Mobile/Cloud) überraschenderweise eine bessere Alternative für jetzige Bridge/Camera Raw-Nutzer sein könnte. Wie man am besten Bildrauschen reduziert, Panoramen mit allen Raw-Vorteilen erzeugt, Ausschnittsvergrößerungen vornimmt und vieles mehr. Ich werde die unzähligen Inhalte auf jeden Fall straffen und nach der Aktualität und Wichtigkeit sortieren müssen. Dann bleibt auch noch ein wenig Spielraum für Fragen.

👉 Mehr Informationen: Adobe I – Moderne Workflows vom Import bis zum Export

Seminar 4: Adobe II – Maskierung & selektive Bildoptimierung

Selektive Bildoptimierung – ganz ohne Fake-Himmel. © Olaf Giermann

Alles rund um das selektive Optimieren von Fotos – vom aufwendigen manuellen Freistellen bis zu Ein-Klick-Optimierungen von Dutzenden – ach was, Tausenden! – von Fotos. 😉 Letztlich geht es also um das Auswählen und Maskieren – von den neuesten KI-Möglichkeiten in Camera Raw/Lightroom/Photoshop bis zum DOCMA-Freistellen-Panel.

👉 Mehr Informationen: Adobe II – Maskierung & selektive Bildoptimierung

Vielleicht sehen wir uns ja auf der Photon in Illingen? Ich würde mich sehr freuen.

Bis denne dann!

Olaf Giermann