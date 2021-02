2020 im Rückblick: Kauft noch irgendjemand Kameras?

Die nunmehr vollständigen CIPA-Zahlen für 2020 zeigen die dramatischen Auswirkungen der Corona-Pandemie, die den Abwärtstrend noch überlagert.

Im April des vergangenen Jahres hatte es sich schon angedeutet, dass die Pandemie den Kameramarkt einbrechen lassen würde. Die Verkaufszahlen für das gesamte Jahr bestätigen das.

Jahr für Jahr werden weniger Kamera verkauft, aber im Frühjahr und Sommer 2020 gab es zusätzlich einen Pandemie-bedingten Einbruch. (Quelle: CIPA)

Normalerweise haben die Kurven der Verkaufszahlen in jedem Jahr die gleiche Form, nur rutschen die Kurven in jedem Jahr tiefer. Der Verlauf in 2020 ist atypisch: Statt eines Anstiegs der Verkäufe zu einem Gipfel im April fielen die Zahlen stetig ab und erreichten eine Talsohle im Mai. Zum zweiten Gipfel im Oktober hatte sich die Entwicklung aber wieder normalisiert und der Abfall zum Dezember lag im normalen Rahmen.

Für 2021 sagt CIPA einen Zuwachs der Verkäufe voraus – zum ersten Mal seit etlichen Jahren. Der Grund dafür ist allerdings vor allem der, dass man nicht erneut mit einer Corona-Lücke in den Verkäufen rechnet.

Schaut man sich die Zahlen nach Kameraklassen aufgeschlüsselt an, bestätigt 2020 den langjährigen Trend. Kompaktkameras zeigen die größten Verluste und auch Spiegelreflexkameras verlieren. Spiegellose Systemkameras haben die DSLRs nach verkauften Stückzahlen knapp überrundet; nach Wert gerechnet liegen sie mit großem Abstand vorn: Fotografen haben 2020 zweieinhalb mal so viel für spiegellose Kameras wie für DSLRs ausgegeben. Die vergleichsweise erfolgreichsten DSLRs sind die Billigmodelle. Im Profibereich werden sich wohl noch für einige Zeit die Spitzenmodelle absetzen lasen, aber in diesem Bereich sind die Stückzahlen ohnehin gering. Vor allem Mittelklasse-DSLRs dürften den Konkurrenzdruck der spiegellosen Systeme spüren.

Den stärksten Rückhalt haben die DSLRs in Europa, wo noch immer mehr DSLRs als spiegellose Modelle verkauft werden, aber ihr Wert liegt nur bei gut der Hälfte des Werts verkaufter spiegelloser Kameras. Spiegellose Kameras verkaufen sich in Japan am besten, wo Fotografen viermal so viel Yen für spiegellose Modelle wie für solche mit Spiegel ausgegeben haben. Nach Stückzahlen gerechnet liegen die Verkaufszahlen der Spiegellosen fast beim Dreifachen der Zahlen für die DSLRs.

Da aber auch die neueren spiegellosen Systeme bislang keinen neuen Aufschwung gebracht haben, müssen die Hersteller Kosten sparen. Nikon hat bereits angekündigt, den Großteil seiner Kamera- und Objektiv-Produktion nach Thailand zu verlagern; nur noch ein kleiner Teil der Objektive wird weiter in Japan hergestellt. Zwei der drei Fabriken für Objektive (in den Präfekturen Yamagata und Fukushima) schließen. Um solche Umstrukturierungen wird wohl kein Hersteller herum kommen.