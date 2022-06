APS-C – Cropzeug oder Sweet-Spot?

Auf dem DSLR-Markt dominierten lange Zeit die APS-C-Modelle, und möglicherweise tun sie das bis heute – ein nennenswerter Teil der verkauften Systemkameras sind ja immer noch solche mit Rückschwingspiegel. Im Segment der Spiegellosen sieht es noch ein bisschen anders aus, aber nach einigen Ankündigungen der jüngsten Zeit kann man sagen: APS-C ist gekommen, um zu bleiben.

Die Fuji X-H2s mit dem XF18–120mm F4 LM PZ WR (links) und dem XF150–600mm F5.6–8 R LM OIS WR (rechts). Quelle: Fujifilm

Die spiegellose Fotografie mit Systemkameras begann mit dem von Panasonic (und später Olympus) eingeführten Micro-FourThirds-System, aber seitdem sind die Sensoren tendenziell immer größer geworden. Sony mischte mit relativ kleinen und erschwinglichen Kleinbildkameras der Alpha-7-Reihe den Markt auf, Samsung zog sich mit seinem APS-C-System aus diesem zurück, und Canon wie auch Nikon stellten neue spiegellose Kleinbildsysteme vor. Leica hatte sein spiegelloses System zwar ursprünglich mit APS-C-Sensoren begründet, aber die L-Mount-Allianz mit Panasonic und Sigma konzentrierte sich später auf Kleinbildkameras; am APS-C-Segment und den CL- und TL-Modellen hat auch Leica mittlerweile das Interesse verloren.

Trotzdem ist APS-C nicht auf dem Weg, zu verschwinden. Am 26. Mai kündigte Sony an, die wegen des allgemeinen Chipmangels zeitweise nicht verfügbare Alpha 6400 künftig wieder zu produzieren, womit die Zukunft von APS-C im E-Mount-System erst einmal gesichert scheint. Canon hatte schon am 24. Mail die EOS R7 und R10 angekündigt, die ersten APS-C-Modelle im spiegellosen EOS-R-System. Mit EOS M war Canon zwar schon länger auch im Segment kleinerer Sensoren am Markt präsent, aber wegen der Inkompatibilität dieses Systems zum EOS-R-Mainstream schien dessen Zukunft ungewiss.

Das Haupthindernis, dem sich APS-C-Liebhaber gegenüber stehen, ist damit aber nicht gelöst. Die Hersteller, die wie Sony, neuerdings Canon und einst Leica innerhalb desselben Systems sowohl Kleinbild- als auch APS-C-Modelle anbieten, bieten keine befriedigende Objektivauswahl für APS-C. Die besten Linsen im Portfolio sind durchweg für die Kleinbildmodelle optimiert und für APS-C lediglich in zweiter Linie geeignet; im Bereich der dedizierten APS-C-Objektive tut sich vergleichsweise wenig. Es gab und gibt nur einen Hersteller, der sich mit Verve auch im spiegellosen Bereich für APS-C stark macht und das mit dafür gerechneten Objektiven unterstreicht – nämlich Fuji, die gestern ihr neues Spitzenmodell X-H2s vorgestellt haben, zusammen mit zwei neuen Zooms.

Das Statusdisplay der Fuji X-H2s zeigt auch bei ausgeschalteter Kamera die gewählten Einstellungen an. (Quelle: Fujifilm)

Am Montag hatte ich auf einer Pressekonferenz Gelegenheit, die X-H2s auf die Probe zu stellen. Das neue Spitzenmodell, das erste der nunmehr fünften Generation in Fujis X-System, ist kein Schnäppchen; für rund 2750 Euro wird die 26-Megapixel-Kamera im Juli in den Handel kommen. Das Schwestermodell X-H2 mit 40 Megapixeln soll im September zu einem etwas niedrigeren Preis angekündigt werden – dazu später mehr. Auch im Vergleich zu Kleinbildmodellen ist das viel Geld, aber so ist das nun mal, wenn man ernsthaft auf APS-C setzt (bei Fuji hat man die Wahl zwischen APS-C und den doppelt so großen Sensoren des Mittelformatsystems GFX; das Kleinbildformat wird ausgespart) und bei seinem Flaggschiff alles einbaut, das der Stand der Technik erlaubt – die größenabhängigen Kosten des Sensors fallen dann nur wenig ins Gewicht.

Der Aufbau von Fujis gestapeltem X-Trans-Sensor der 5. Generation (Quelle: Fujifilm)

Zu den neuen Technologien der fünften Generation gehört zunächst einmal ein neuer Sensor mit Fujis X-Trans-Farbfiltermuster, der zwar wie bisherige Generation 26 Megapixel auflöst, aber als „stacked“, also gestapelter Sensor eine zweite Etage hat, die nun Platz für die A/D-Wandler bietet. Normalerweise sitzen diese an einer der Längsseiten eines CMOS-Sensors, außerhalb der lichtempfindlichen Fläche, und sind jeweils für die Digitalisierung einer Pixelspalte verantwortlich. Dank des in der zweiten Ebene gewonnenen Platzes verfügt der Sensor über vier Mal so viele Wandler, die ihn mit der vierfachen Geschwindigkeit auslesen können, also vier Pixelzeilen in einem Rutsch. Der neben dem Schlitzverschluss verfügbare elektronische Verschluss arbeitet zwar wie bisher nach dem Rolling-Shutter-Prinzip, kann den Sensor aber nun in nur 1/151 Sekunde auslesen; bisher war dazu 1/40 Sekunde nötig. Rolling-Shutter-Artefakte bei bewegten Motiven oder gepulsten Lichtquellen dürften damit weitgehend der Vergangenheit angehören. Damit die Kamera den breiteren Datenstrom aus dem Sensor auch verarbeiten kann, ist eine entsprechend leistungsfähige CPU nötig, und ihr X-Processor 5 soll den doppelten Durchsatz bei einem halbierten Stromverbrauch bewältigen; KI-Verfahren auf Basis von neuronalen Netzen unterstützt er ebenfalls.

Serienbilder und Live-View (Quelle: Fujifilm)

Die höhere Geschwindigkeit zeigt sich unter anderem im Serienbildmodus, in dem man (mit dem elektronischen Verschluss) nun bis zu 40 Bilder pro Sekunde aufnehmen kann – für 184 JPEGs und 175 Raw-Aufnahmen in Folge. Begnügt man sich mit 30 Bildern pro Sekunde, passen mehr als 1000 JPEGs und 270-Raw-Aufnahmen in den ebenfalls vergrößerten Pufferspeicher. Der mechanische Schlitzverschluss erreicht maximal 15 Bilder pro Sekunde; bei dieser Frequenz können 400 Raw-Aufnahmen in Folge geschossen werden (der Schlitzverschluss ist übrigens für mindestens 500.000 Zyklen ausgelegt). Bei einer Live-View-Bildfrequenz von 120 fps und einer Serienbildfrequenz von 40 fps kann die X-H2s im Serienbildmodus zwei von drei Frames im Sucher zeigen und jedes dritte Bild speichern; bei 20 Serienbildern pro Sekunde bleiben entsprechend fünf von sechs Frames für eine ruckelfreie Live-View übrig.

Die Menüauswahl der Motive, die der Autofokus der X-H2s mit höchster Priorität verfolgen soll

Auch der Autofokus profitiert von der Geschwindigkeit, die nun dreimal so viele AF-Berechnungen pro Zeiteinheit erlaubt. Insbesondere das Tracking der Motive hat Fuji verbessert; es arbeitet nicht nur – auch bei niedrigen Kontrasten – genauer, sondern kann nun auch verschiedene Arten beweglicher Motive mit einem neuronalen Netz erkennen und sie dann durch das Bildfeld verfolgen. Im Menü kann man Vögel, andere Tiere, Autos, Zweiräder, Flugzeuge oder Züge priorisieren, aber der AF erkennt natürlich auch andere Motive, wenn kein Exemplar der ausgewählten Art im Bildfeld erscheint.

Der Motivverfolgungs-AF der X-H2s in Aktion, hier mit dem in dieser Hinsicht besonders anspruchsvollen weil lichtstarken XF 50mm F1.0

Im Videomodus kann man 6,2K-Video mit 29,97 fps und 4K-Video (4096 × 2160 oder 3840 × 2160) mit bis zu 120 fps aufzeichnen, 6,2K unter Ausnutzung des gesamten Sensors und 4K bei einem Beschnitt von 1,29fach. Neben den Codecs H.265 (HEVC) und H.264 (AVC) unterstützt die Kamera bei der internen Speicherung auf CFexpress-B- oder SDXC-Karten Apples ProRes, das optimal für den Videoschnitt geeignet ist. Über die HDMI-Schnittstelle vom Typ A kann sie auch Raw-Video im ProRes- oder BlackMagic-Format ausspielen. Falls bei längeren Videoaufnahmen zu viel Abwärme entsteht – ein Problem, mit dem sich Canon zuletzt herumschlagen musste –, lässt sich ein optionaler Lüfter für rund 200 Euro auf die Rückseite des Gehäuses hinter dem dreh- und klappbaren Display schrauben, der automatisch oder manuell gesteuert für die nötige Wärmeabfuhr sorgt. Mit der neuen F-Log2-Gammakurve können Videoaufnahmen einen Dynamikumfang von 14 EV bewältigen, ohne dass man auf ein Raw-Format ausweichen müsste.

Verbessert wurde neben dem integrierten 5-Achsen-Bildstabilisator, der 128 mal längere Belichtungszeiten erlaubt und im Videomodus bewusste Schwenks von unabsichtlichen Kamerabewegungen unterscheiden kann, auch der elektronische Sucher. Dessen OLED-Panel löst 5,76 Millionen Bildpunkte auf und das optisch verbesserte Okular zeigt eine Vergrößerung von 0,8fach bei einem vergrößerten Augenabstand von 24 Millimetern. Die Dioptrienkorrektur wurde auf −5 bis +3 Dioptrien erweitert.

Der optionale File-Transmitter-Handgriff FT-XH (ab September für rund 1100 Euro) unterstützt Tethered Shooting per Ethernet oder WLAN. Die Kamera kann darüber Bilder per FTP übertragen und lässt sich über ein Browser-Interface vollständig fernsteuern – und zwar bis zu vier Kameras gleichzeitig, einschließlich der Übertragung von Einstellungen von einer Kamera auf eine andere. Fujis manchmal etwas zickige App ist dazu wohlgemerkt nicht nötig, da die Kamerasteuerung Internet-Standards nutzt.

Fujis nächste Produktankündigung im Kamerabereich ist für September geplant; dann soll die X-H2s durch ihr Schwestermodell X-H2 ergänzt werden, die ihr äußerlich zwar vollständig gleichen wird, aber einen X-Trans-Sensor mit 40 Megapixeln nutzt, der dann auch 8K-Video unterstützt. Da der hochauflösende Sensor keinen gestapelten Aufbau mit A/D-Wandlern in einer eigenen Ebene hat, soll er nicht so schnell, aber immerhin etwas schneller als die Sensoren der vierten Generation sein. Bei einem A/D-Wandler pro Pixelspalte würden 40 Megapixel rund 24 Prozent mehr Auslesezeit als 26 Megapixel benötigen, und vielleicht wird sich dieser Unterschied durch technische Verbesserungen kompensieren lassen. Trotz der höheren Auflösung soll die X-H2 etwas günstiger als die X-H2s angeboten werden.

XF 150–600mm F5.6–8 R LM OIS WR mit 2fach-Telekonverter an der X-H2s (Quelle: Fujifilm)

Neben der X-H2s stellte Fuji gestern auch das bislang längste Telezoom im X-System vor, das XF 150–600mm F5.6–8 R LM OIS WR (rund 2200 Euro). Mit einem Gewicht von nur 1,6 Kilo und einem Innenzoom (und daher praktisch konstantem Schwerpunkt) ist es erstaunlich handlich. Sein Bildstabilisator soll bei 600 mm bis zu 64fach längere Belichtungszeiten ohne Verwacklungsunschärfe erlauben. Das Objektiv unterstützt Fujis 1,4fach- und 2fach-Telekonverter, womit eine Brennweite von 1200 mm (kleinbildäquivalent also 1828 mm) erreicht wird, die Lichtstärke allerdings auf f16 schrumpft. Die Abbildungsleistung des neuen Telezooms soll im Hinblick auf den künftigen 40-Megapixel-Sensor optimiert worden sein.

XF 18–120mm F4 LM PZ WR (Quelle: Fujifilm)

Das neue Standardzoom XF 18–120mm F4 LM PZ WR (rund 1000 Euro) ist auch, aber nicht nur für Videoaufnahmen ausgelegt. Seine motorische Brennweitenverstellung erlaubt gleichmäßige Zoomfahrten ohne Focus Breathing; die Schärfe verschiebt sich also nicht, wenn man die Brennweite verändert. Die Blende kann bei Videoaufnahmen stufenlos und damit ohne Helligkeitssprünge angepasst werden.

Wo steht APS-C?

Verglichen mit der analogen Ära sind die bevorzugten Bildformate in der digitalen Fotografie generell kleiner geworden. Das gilt selbst für das Mittelformat, denn die allermeisten Mittelformataufnahmen entstehen heutzutage mit einem Sensor von nur 44 mm × 33 mm (und oft mit einer Kamera aus Fujis GFX-System), der deutlich kleiner als die analogen Rollfilm-Bildformate ist. Kameras mit einem APS-C-Sensor wiederum können längst viel mehr als analoge Kleinbildkameras früherer Zeiten leisten, ob es nun um die Auflösung, die ISO-Zahlen oder den Dynamikumfang geht, und da der kleinere Sensor die Verwendung kürzerer Brennweiten erlaubt, spart ein APS-C-System Platz und Gewicht. Eine Ausstattung mit High-End-Features kommt allerdings nicht billiger als bei einer Kleinbild- oder Mittelformatkamera, weshalb der finanzielle Aspekt kaum ausschlaggebend sein kann, wenn man sich für ein System und ein Sensorformat entscheidet. Wer seinen Job mit einem kleineren als dem Kleinbildformat erledigt, braucht deshalb keine Minderwertigkeitskomplexe zu entwickeln – auch mit MFT kann man professionell fotografieren –, aber you get what you paid for gilt universell, fast unabhängig vom Format.

