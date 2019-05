Den Profis über die Schulter geschaut

Beim Adobe Stock Zusatzpreis winkt dem Gewinner ein Workshop-Tag mit Uli Staiger. Integrieren Sie ein Bild aus der exklusiv zusammengestellten Adobe Stock-Auswahl in Ihrer DOCMA Award-Einreichung und nehmen Sie damit am Zusatzpreis teil.

In diesem Jahr findet der DOCMA Award sowie der Adobe Stock Zusatzpreis unter dem Motto „Remix Culture“ statt. Egal ob Neuinterpretation oder Verfremdung, setzen Sie eines Ihrer Werke in einen völlig neuen Zusammenhang und geben Sie ihm eine andere Bedeutung. Es ist ganz einfach: Laden Sie die Creative Cloud-Bibliothek mit der Adobe Stock Auswahl herunter und integrieren Sie diese in Ihrer Creative Cloud. Es muss lediglich ein Bild aus der Adobe-Auswahl genutzt werden, um eine Chance auf ein Jahresabo für die Adobe Creative Cloud inkl. zehn Standard-Downloads pro Monat bei Adobe Stock sowie den exklusiven Workshop-Tag mit Uli Staiger in Berlin zu bekommen. Wenn Sie alternativ ein anderes Adobe Stock-Bild aus dem Marktplatz nutzen wollen, ist dies problemlos möglich.

Lernen von den Meistern

Sie möchten gerne teilnehmen und haben auch schon eine Idee im Kopf, benötigen aber noch ein bisschen Inspiration oder ein paar Tipps im Umgang mit den vielfältigen Funktionen der Adobe Creative Cloud-Programme? Ob surreale Szenen wie von Uli Staiger oder Matthias Schwaighofer, mystische Fantasiewelten wie die von Sina Domke, fröhliche und verspielte Illustrationen von Lilly Friedeberg oder verträumte, bunte Motive wie Laura Helena sie erschafft: jeder dieser Digital Artists hat nicht nur seinen ganz persönlichen Stil, sondern auch eine eigene Arbeitsweise entwickelt. Adobe hat eine Playlist mit Tutorials rund um das Thema Composing, Bildeffekte und die Benutzung der Bildauswahl zusammengestellt. Schauen Sie den Künstlern über die Schulter und lernen Sie die Kniffe der Profis.

Uli Staiger zeigt, wie Hauptmotiv und Hintergrund perfekt zusammenspielen und wie Sie mit dem Spiel aus Perspective und Proportionen Harmonie oder Brüche provozieren. Außerdem führt er noch einmal ausführlich in die Funktionen und Vorteile der Creative Cloud-Bibliothek sowie die vielfältigen Such- und Filteroptionen von Adobe Stock ein. Hierfür lohnen sich auch die Quicktipps, die Photoshop-Künstler DomQuichotte im Rahmen der #AdobeNacht 2018 gezeigt hat.

Matthias Schwaighofer zeigt Ihnen, wie 3D-Objekte in Werke integriert werden und den Betrachter durch ein zentrales Motiv direkt in die Bildwelt hineinzieht. Wie durch Lichtsetzung, Farbgebung oder Farb- und Tonwertkorrekturen plastische Effekte erzielt und Texturen eingebracht werden, verraten Sina Domke und Laura Helena. Lilly Friedeberg setzt auf Adobe Stock-Bilder als Inspiration für ihre handgezeichneten Illustrationen und zeigt ein paar hilfreiche Funktionen, rund um Vektorgrafiken.

So verschieden die Stile und Herangehensweisen sind, in einer Hinsicht sind sich alle einig: Auch wenn im Kopf die Grundidee steht, ergeben sich viele großartige Effekte erst beim Experimentieren mit Bildern, Filtern und Funktionen. So kann aus manchem ungeplanten Klick ein „happy accident“ werden, der dem Remix das gewisse Extra verleiht.

„Die größte Herausforderung ist, sich nicht vollständig in seinen Ideen zu verlieren und im richtigen Moment aufzuhören“. Uli Staiger

So machen Sie mit

Wenn Sie teilnehmen wollen und der Remix fertiggestellt ist, folgen Sie einfach dem Uploadverfahren und geben während des Vorgangs im dazugehörigen Feld an, welches Adobe Stock-Bild Sie eingebunden haben.

Hier noch einmal alle wichtigen Links zur Teilnahme auf einen Blick:

• Hier finden Sie die Adobe Stock-Auswahl für Ihren Remix.

• Hier können Sie Ihren Remix hochladen, um teilzunehmen.

• Lesen Sie unbedingt auch die Teilnahmebedingungen des DOCMA Awards.

• Wenn Sie Hilfe mit der 3D-Datei benötigen, findet Sie hier weitere Informationen.

• Nutzen Sie den 30 Tage-Probezugang bei Adobe Stock und sichern Sie sich zehn kostenlose Adobe Stock-Standard-Downloads.

Anmeldung und Teilnahme für den Adobe Stock-Zusatzpreis laufen noch bis zum 10. Mai 2019.