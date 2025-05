Die optimale Streulichtblende finden

Für die analoge Fotografie waren sie unverzichtbar, ihre Form war bestmöglich angepasst. Denn der Bildkontrast ließ sich in der Nachbearbeitung nicht so einfach wie heute optimieren. Retuschen waren aufwendig, und bei Diafilmen fehlte jede Möglichkeit der Korrektur. Um einen Ersatz für die alte, optimale Streulichtblende zu finden – Originale sind selten und oft überteuert – lohnt sich ein Blick auf historische Nikon-Typen. Dort existieren Maßangaben, die die Suche erleichtern.

Die Vergütungen alter Linsen erreichten selbst in den 1980er-Jahren bei weitem nicht die Qualität heutiger Multicoating-Beschichtungen. Dennoch werden Streulichtblenden bei der Verwendung von Altglas an Digitalkameras oft vernachlässigt.

Obwohl die Bildbearbeitung am PC heute einfach ist, geht ohne wirksame Abschirmung viel Bildqualität verloren. Ersatzblenden müssen zur Brennweite und zum Bildwinkel des Objektivs passen. Andernfalls entstehen dunkle Ecken im Bild, oder die Abschirmung bleibt wirkungslos. Dies gilt besonders für Vollformatkameras. An APS-C- und MFT-Modellen führt der Crop-Faktor zu einem engeren Bildwinkel, was sich in der äquivalenten Brennweite zeigt: Ein 50-Millimeter-Objektiv wirkt an einer MFT-Kamera wie ein 100-Millimeter-Tele. Die optimale Streulichtblende darf hier also tiefer und enger ausfallen als beim Vollformat. Entsprechende Angebote bei eBay berücksichtigen das, nennen die Maße und bieten viel Auswahl.

Optimale Streulichtblende: Die fett hervorgehobenen Typen sind universell einsetzbar und als preiswerte Nachbauten erhältlich. Filteradapterringe ermöglichen den Anschluss an verschiedene Gewindedurchmesser. Für Original-Streulichtblenden werden häufig überzogene Preise verlangt – was selten ist, muss teuer sein.

Alte Objektive reagieren empfindlich auf Streulicht und liefern ohne geeignete Abschirmung flache, kontrastarme Bilder. Eine passende Streulichtblende verbessert das Ergebnis erheblich – vor allem, wenn zusätzlich eine gut gewählte Aufnahmeposition gewählt wird.

In einem unterhaltsamen Beitrag von Michael Hußmann finden sich interessante Hintergrundinformationen für die optimale Streulichtblende. Sein Vergleich mit einer verkehrt herum getragenen Baseball Cap hat einen hohen Schmunzelfaktor. Wie historische Kameras Streulicht mit einem simplen Trick eliminierten, beschreibt der Blog hier.

