Kurzbefehle für Lightroom-Bibliotheksansichten

In Lightrooms Bibliotheksmodul können Sie in der Symbolleiste (Shortcut zum Ein- und Ausblenden: »T«) mit einem Klick zwischen den verfügbaren Bildansichten, alternativ per gezeigtem Tastenkürzel, umschalten: Die »Rasteransicht« (a) stellt alle Bilder als Thumbnails dar. Die »Lupenansicht« (b) zeigt das gewählte Bild in Fenstergröße. Die »Vergleichsansicht« (c) erlaubt den schnellen Vergleich zweier Bilder auch bei hoher Zoomstufe, während Bilder im »Übersicht«-Modus (d) gemeinsam auf Fenstergröße eingepasst werden.