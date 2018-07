TourBox – Bedienhilfe für Photoshop

Anfang August 2018 startet eine Kickstarter-Kampagne, die für Photoshopper und Lightroom-Anwender interessant sein könnte. Es geht dabei um ein Eingabegerät namens TourBox, das die Bedienung beider Adobe-Programme in Verbindung mit einer Computermaus oder einem Tablet wesentlich vereinfachen soll. Die TourBox bietet verschiedene Bedienelemente wie Räder und Tasten, die sich frei konfigurieren und mit Programmfunktionen belegen lassen.

Das Gerät wird bereits auf www.ogadget.com beworben. In Videos und in animierten Gifs wird gezeigt, was man damit machen kann. Durch eine Registrierung mit Name und E-Mail sowie eine anschließende Anzahlung von 1 USD kann man sich 50% Rabatt auf den späteren Kaufpreis sichern. Dieser soll regulär bei 149 USD liegen.