Profoto Connect Pro jetzt auch für Leica

Der Beleuchtungsspezialist Profoto bietet das Blitzfernsteuerungsgerät Connect Pro mit TTL-Unterstützung jetzt auch für Leica-Kameras an. Aktuell ist die Leica-Version nur mit der Leica SL2 und SL2-S kompatibel, per Firmware-Update will Profoto aber die Kompatibilität mit weiteren Leica-Kameras herstellen.

Der Connect Pro verfügt über hundert Kanäle mit jeweils sechs Gruppen: drei Gruppen für die Verwendung im TTL-Modus, die anderen drei für den manuellen Modus. Die Bedienung des Fernsteuerungssystems erfolgt über Tasten und ein Einstellrad, wobei das große Display alle vorgenommenen Einstellungen anzeigt. Mit der Profoto Control App lassen sich die Einstellungen auch auf einem Mobilgerät verwalten. Dank Profotos Bluetooth-basierter AirX-Technologie können Aufnahmen aus bis zu 100 Metern Entfernung gesteuert werden. Über die AirX-Verbindung lassen sich auch Firmware-Updates durchführen.

Weitere Informationen zum rund 400 Euro teuren Profoto Connect Pro finden Sie auf den Internetseiten des Herstellers. Das Gerät ist auch in speziellen Versionen für Canon-, Nikon-, Fujifilm- und Sony-Kameras erhältlich.