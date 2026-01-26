8K Asus ProArt Display – 32-Zoll-Display mit Mini-LED-Technik

Bereits im Mai vergangenen Jahres hatte ASUS den weltweit ersten professionellen 8K-HDR-Monitor mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung angekündigt. Jetzt ist der rund 9200 Euro teure Profimonitor endlich in Deutschland erhältlich. Der ProArt 8K PA32KCX wurde für Videobearbeitung, Postproduktion, Fotografie, Grafikdesign und 3D-Animation entwickelt. Er bietet 32 Zoll Diagonale sowie eine hohe Farbgenauigkeit und ist mit einem Colorimeter für die automatische Hardware-Kalibrierung ausgestattet. Dank der Kombination aus hoher Bildschärfe, präziser Farbwiedergabe und fortschrittlichen HDR-Funktionen (High Dynamic Range) soll das Gerät hohen professionellen Anforderungen genügen.

Die 8K-UHD-Auflösung (7.680 x 4.320 Pixel) des Monitors trägt zu einer hohen Bildschärfe bei, die selbst kleinste Details sichtbar macht. Dies ist ideal für die Bearbeitung von 8K-Videomaterial oder komplexer 3D-Modelle. 32 Zoll Bildschirmdiagonale garantieren zudem ausreichend Platz, um Inhalte in voller Auflösung darzustellen, ohne skalieren zu müssen. Das erleichtert die Arbeit mit hochauflösenden Bildern und Videos.

HDR-Unterstützung und Spitzenhelligkeit

Der PA32KCX unterstützt mehrere HDR-Formate, darunter HDR10 und Dolby Vision, die eine besonders hohe Helligkeit sowie einen breiten Dynamikumfang ermöglichen. Dank Mini-LED-Technologie mit 4032 Dimming-Zonen erreicht der Monitor eine Spitzenhelligkeit von 1200 cd/m² (HDR) sowie eine typische Helligkeit von 1000 cd/m². Dies ermöglicht dunklere Schwarztöne und gleichzeitig hellere Highlights – ideal für die Arbeit mit HDR-Inhalten.

Ein Sensor erkennt die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung, sodass Abweichungen automatisch ausgeglichen werden können. Gleichzeitig ermöglicht ein Umgebungslichtsensor die automatische Anpassung der Helligkeit und Farbtemperatur des Bildschirms an Veränderungen der Umgebungsbeleuchtung.

Farbgenauigkeit und Kalibrierungsoptionen

Der ProArt Display PA32KCX punktet darüber hinaus mit einer hohen Farbgenauigkeit. Er bietet eine Farbraumabdeckung von 100 % sRGB, 99 % Adobe RGB sowie 97 % DCI-P3 und Rec. 2020. Das Gerät wird werkseitig kalibriert geliefert und erreicht eine Delta-E-Abweichung von weniger als 1. Diese Eigenschaften sorgen für eine präzise Farbwiedergabe. Für die regelmäßige Selbstkalibrierung ist der hardware-kalibrierbare PA32KCX mit einem eingebauten motorisierten Colorimeter ausgestattet. Darüber hinaus unterstützt er gängige Kalibriergeräte.

Anschlussmöglichkeiten und Kompatibilität

Der PA32KCX bietet zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, die auf die Anforderungen moderner Arbeitsplätze abgestimmt sind. Dazu gehören Thunderbolt 4, HDMI 2.1 und DisplayPort 1.4, die eine schnelle Übertragung von 8K-Inhalten ermöglichen. Thunderbolt 4 erlaubt zudem den Anschluss und die Stromversorgung von Laptops. Zusätzlich verfügt das Display über USB-A-Anschlüsse und einen USB-C-Port, um Peripheriegeräte wie externe Festplatten oder Kalibriergeräte direkt anzuschließen.

Ergonomie und Design

Der Monitor lässt sich in der Höhe verstellen, neigen, schwenken und ins Hochformat drehen. Sein schmaler Rahmen erlaubt zudem die Verwendung in Multi-Monitor-Setups. Asus liefert eine abnehmbare Blendschutzhaube mit, die Streulicht minimiert und eine bessere Farb- und Kontrastwahrnehmung ermöglicht.



Weitere technische Details und Bezugsquellen finden Sie auf den Internetseiten von ASUS.