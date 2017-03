Individuelle Inkjet-Papiere selbst herstellen

Für experimentierfreudige Fotografen, die Ihre Bilder mit einer individuellen Note auf Papier drucken und dadurch Unikate herstellen wollen, hat Ilford ab sofort ein neues Produkt im Angebot: die »Ilford Galerie Creative Emulsion«. Diese soll es ermöglichen, aus einem handelsüblichen, unbeschichteten Kunst-, Baumwoll-, Washi- oder Bambuspapier ein hochwertiges Inkjetpapier herzustellen. Die Inkjet-Aufnahmeschicht wird von Hand aufgetragen. Ilford hatte das neue Produkt bereits auf der Photokina 2016 angekündigt.

Die Emulsion ist in zwei verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Eigenschaften erhältlich: Blend A und Blend B. Mit Blend A wird ein Verlaufen der Tinte auf dem Papier verhindert, wodurch Farbdichte und Schärfe des Bildes verbessert werden, ohne dabei die Textur und den Farbton des Papiers zu beeinträchtigen. Blend B erhöht die Tintenaufnahme und Kratzfestigkeit der aufgetragenen Beschichtung. Gleichzeitig wird die Oberfläche geglättet und der Weißton des Papiers erhöht. Die erzielbare Maximaldichte ist höher als bei der Verwendung von Blend A.

Beide Emulsionstypen können unabhängig voneinander verwendet oder – je nach gewünschtem Look und Finish des Druckes – gemischt werden. Dabei ist Experimentieren angesagt, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Laut Ilford ist die Inkjet-Beschichtungslösung einfach zu verarbeiten und nach dem Trocknen und Glätten kompatibel mit allen heute handelsüblichen Foto-Tintenstrahldruckern.

Als Werkzeug zum gleichmäßigen Auftragen der Emulsion bietet Ilford zwei Rollrakel in einer Länge von 45cm an. Je nach Emulsion und Mischungsverhältnis können so Schichten von ca. 50 bzw. 90 Mikrometer auf das Papier aufgetragen werden.

Die Ilford Galerie Creative Emulsion ist jeweils in Ein-Liter-Flaschen erhältlich. Preise nannte Ilford nicht. Händleradressen finden Sie auf den Ilford-Internetseiten.