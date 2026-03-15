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Neue Ausgabe: DOCMA 117 verfügbar
Ab sofort ist die neue DOCMA 117 erhältlich: als Print-Ausgabe und E-Paper-Ausgabe bei uns im Webshop.
DOCMA 117: Die Highlights des Heftes
- Neue KI-Power, neue Möglichkeiten Olaf Giermann zeigt in einem ausführlichen DOCMA-Spezial, was derzeit mit KI in Photoshop möglich ist – und wie viel es Sie kostet.
- Konsistenz – endlich gelöst? Adrian Rohnfelder hat Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) unter die Lupe genommen und verrät, was das aktuell leistungsstärkste Bildmodell aus dem Hause Google kann.
- KI- und Photoshop-Workflows Peter Braunschmid zeigt in fünf Videos, wie er die besten aktuell verfügbaren KI-Modelle auf der Plattform Freepik und mit JSON-Prompt-Struktur nutzt.
- Wo KI (noch) schwächelt KI-Bilder enthalten heute kaum noch offensichtliche Fehler, doch bei Perspektive, Schlagschatten und Spiegelungen patzen alle Systeme – oft erst bei genauem Hinsehen erkennbar.
- Interviews Wir stellen Ihnen wieder vier Künstler vor: Rene Keseberg erzählt Geschichten mit seinen aufwendigen Bildkompositionen, die trotz der vielen verfügbaren KI-Tools nur mit Photoshop entstehen. Sina-Marie Schons atmosphärische Bilder schaffen Sichtbarkeit für die queere Community. Franki Domino lässt seine KI-generierten Werke wie ein moderner Bildpoet zwischen Fiktion, Traum und Zeitlosigkeit schweben. Konrad Steidel verwandelt Redewendungen mit KI in humorvolle, manchmal zweideutige Bilder.
- Galerie Johannes Wilwerding stellt Ihnen die KI-Künstler Bassi Lichtenberg und Andrea Tomasoni vor.
- Tipps & Tricks für Photoshop: In unserer neuen „Quicktipps“-Serie geht es um die erweiterten Einstellungsebenen „Farbe und Dynamik“ sowie Photoshops neue Filterebenen. Und alte Photoshop-Hasen erfahren vielleicht noch etwas über das Rahmen-Werkzeug, was sie bisher nicht wussten.