30 Jahre GR-Serie: Ricoh kündigt limitierte GR IV Anniversary Edition an

Ricoh plant zum 30-jährigen Jubiläum der GR-Serie ein Sondermodell der „RICOH GR IV“. Die „RICOH GR IV 30th Anniversary Edition“ soll im Herbst 2026 in einer Auflage von 6.000 Stück weltweit erscheinen.

Jubiläumsmodell auf GR-IV-Basis

Das Sondermodell basiert technisch auf der „RICOH GR IV“, die Ricoh im September 2025 vorgestellt hat. Die Kamera selbst soll laut Mitteilung unverändert bleiben; der Hersteller spricht von einer limitierten Edition mit eigenen Anbauteilen und Sonderdetails. Die Serie knüpft an die erste GR-Kamera, die „RICOH GR1“ von 1996, an.

Ricoh betont die Eigenschaften, für die die GR-Reihe seit Jahren steht: hohe Bildqualität, schnelle Reaktion und kompakte Abmessungen. Gerade für Fotografen, die die Kamera aus der Jackentasche ziehen und sofort ein Bild aufnehmen wollen, bleibt dieser Ansatz das zentrale Argument.

Sichtbare Sonderdetails

Das Jubiläumsmodell erhält mehrere optische Änderungen. Dazu zählen Auslöser und rückseitige Tasten in einer Lackfarbe, die von der „GR1“ inspiriert ist, eine Ringkappe mit Diamantschliff namens „GN-3 (30th)“ und ein spezieller Ausschaltbildschirm mit Jubiläumsdesign.

Zum Lieferumfang gehören außerdem eine Metall-Blitzschuhabdeckung „GK-2 (30th)“, ein Fingerriemen „GS-4 (30th)“ und eine Pin-Kollektion mit Bezügen zu früheren GR-Modellen.

Die beiden zuerst genannten Zubehörteile sollen in das Standardprogramm aufgenommen werden. Für die „RICOH GR III“ und „GR IIIx“ ist zudem die Metall-Blitzschuhabdeckung „GK-1 (30th)“ angekündigt.

Verfügbarkeit und Preis

Zum Preis für die Jubiläumsedition hat Ricoh noch keine Angaben gemacht. Auch die detaillierte Produktankündigung steht noch aus. Der Marktstart ist für den Herbst 2026 vorgesehen.

Weitere Informationen zum Standardmodell der GR IV finden Sie auf den Internetseiten von Ricoh.