Analoge Kompaktkamera mit moderner Technik: Rollei 35 AF

Rollei bringt am 10. September die im Februar angekündigte kompakte Analogkamera Rollei 35 AF auf den Markt. Es handelt sich bei der Rollei 35 AF um eine moderne Version der in den 60er Jahren populären Rollei 35 mit 40-Millimeter-Objektiv. Das 35-Millimeter-Objektiv der Kamera bietet eine Lichtstärke von 1:2,8. Die 242 Gramm leichte analoge Kleinbildkamera ist mit einem Autofokus, der auf LIDAR-Entfernungsmessung (Light Detecting and Ranging) basiert, einem optischen Sucher mit 90 Prozent Bildfeldabdeckung, einem kleinen OLED-Display, einem Blitz und einem Selbstauslöser (10 Sek.) ausgestattet. Zusätzlich zur manuellen Belichtungseinstellung bietet sie eine Belichtungsautomatik.

Das OLED-Display der Rollei 35 AF informiert über die Zahl der belichteten Bilder, die gewählte Filmempfindlichkeit, den Ladezustand der CR2-Batterie und bietet eine Belichtungshilfe.

Interessierte können sich ab sofort zum Vorverkauf der Rollei 35 AF am 10.09.2024 anmelden. Rollei weist darauf hin, dass es aufgrund der aufwendigen Produktion der Analogkamera zu Beginn nur eine begrenzte Stückzahl geben wird. Ausgeliefert wird die Kamera erst ab Mitte Oktober. Der UVP beträgt 849 Euro.

Technische Daten: Rollei 35 AF