Premium-Funktionen für Kameras von Pentax jetzt auch in Europa erhältlich

Ricoh Imaging erweitert seine Pentax-Modelle K-1, K-1 Mark II, K-3 Mark III und K-3 Mark III Monochrome um optionale Premiumfunktionen. Nach einer zweijährigen Testphase in Japan zur Evaluierung der Akzeptanz und des Nutzens der Funktion ist nun die softwarebasierte ND-Verlaufsfilter-Funktion (Grad ND Simulator) auch in Europa verfügbar. Diese Funktion, die als kostenpflichtige Erweiterung im Pentax Webshop erhältlich ist, bietet Vorteile bei Aufnahmen mit hohen Kontrastunterschieden, wie etwa in der Landschaftsfotografie. Der Grad des ND-Filters sowie der Übergangsbereich können individuell über das Kameramenü angepasst werden. Dadurch entfällt der Bedarf an physischen ND-Filtern, was Kosten spart und den Einsatz vereinfacht.

Der „Grad ND Simulator“ kombiniert zwei Bilder, eines mit korrekter Belichtung und eines mit negativer Belichtung, zu einem einzigen Bild für einen ähnlichen Effekt wie bei der Verwendung eines graduierten ND-Filters. Der Effekt reduziert den Kontrast im Bild, um über- und unterbelichtete Bereiche zu minimieren.

Käufern wird ein Aktivierungscode zugesendet, mit dem sich die Funktion freischalten lässt. Die nicht übertragbare Lizenz gilt nur für das eine beim Kauf registrierte Produkt und ist an die Seriennummer gebunden.

Zusätzlich führte Ricoh Imaging – ebenfalls bislang nur für den japanischen Markt – die speziell für die Astrofotografie entwickelte Funktion „Astro Assist“ für die K-1 und K-1 Mark II als Kaufoption ein. Mit dem neuesten Firmware-Update 2.20 ist diese Funktion nun auch für die Pentax K-3 Mark III und Pentax K-3 Mark III Monochrome nutzbar.

Die Funktion „Astro Assist“ unterstützt Fotografen bei der optimalen Ausrichtung der Kamera und der Erfassung klarer Himmelsaufnahmen. Aufgrund des Erfolgs der ND-Verlaufsfilterfunktion wird eine baldige Verfügbarkeit der „Astro Assist“-Funktion auch im europäischen Pentax Webshop erwartet.

Der ND-Verlaufsfilter ist für 80 Euro im Ricoh-Webshop erhältlich, während der „Astro Assist“ aktuell noch exklusiv in Japan angeboten wird.