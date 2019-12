Einladung zur Vernissage »Phantasy Overdose – Berlin beyond reality« von Uli Staiger

Phantasy Overdose – Berlin beyond reality

Unter dem Titel »Phantasy Overdose – Berlin beyond reality« präsentiert die DIEVIRTUELLEGALERIE aus der Edition DOCMAsters Arbeiten von Uli Staiger. Die von dem Berliner Digitalkünstler entworfenen Bilder sind immer Schauplätze irrwitziger Szenen, die dennoch sehr real wirken und durch ihre detailreiche Darstellung bestechen. Uli Staiger arbeitet hauptsächlich mit Cinema 4D und Photoshop.

DIE VIRTUELLEGALERIE präsentiert und vertreibt hochwertige Fotokunst in virtuellen Ausstellungsräumen rund um die Uhr. Die gezeigten Motive können durch das Klicken auf das in der Ausstellung sichtbare i-Symbol direkt über den Webshop für die eigene Sammlung oder als dekoratives Schmuckstück für die eigenen vier Wände in unterschiedlichsten Ausführungen gekauft werden.