Adobe Stock Artist Spotlight: aufregende Artworks mit Stockmedien kreieren

Adobe Stock ermöglicht den Zugriff auf über 150 Millionen Fotos, Vektoren und Videos. Wie man in dieser Vielfalt schnell das gewünschte Material für seine Kampagne findet oder aus Stockbildern kreative Artworks kreiert, zeigen herausragende Künstlerinnen und Künstler in der Adobe Stock Serie „Artist Spotlight“. Den Anfang macht CG-Artist Uli Staiger.

Schöpfer bildgewaltiger Welten

Er ist ein Großmeister des Composings und benötigt für seine fantastischen Artworks reichlich Bildmaterial. Obwohl Uli Staiger die Motive für seine Kunstwerke auch gerne selbst fotografiert, ist er vom Spektrum der Medien bei Adobe Stock begeistert. „Ich kann im Juli nicht mal eben eine verwunschene Schneelandschaft fotografieren. Bei Adobe Stock finde ich aber jedes Mal genau das Motiv, das mir vorschwebt“, erklärt Staiger. In einem Remix für Adobe Stock erschuf er in Photoshop ein mystisches Artwork, ausschließlich aus Stockmaterial, dessen Erstellung er in einem ausführlichen Video-Tutorial festgehalten hat. Reinschauen lohnt sich.

Mit künstlicher Intelligenz zum gewünschten Motiv

Bilder finden statt suchen: In der achtteiligen Tutorial-Serie #StartWithStock geht Uli Staiger genauer darauf ein, wie er bei Adobe Stock mit wenigen Klicks für ihn relevante Motive aus Millionen von Medien herausfiltert – sogar direkt aus der Bibliothek seiner Creative Cloud Anwendungen, wie etwa Photoshop, heraus. Möglich macht das Adobe Sensei, das Framework für KI und maschinelles Lernen von Adobe. Die Künstliche Intelligenz verarbeitet Suchanfragen hochpräzise. So können zum Beispiel per Drag&Drop Bilder bei Adobe Stock hochgeladen werden, woraufhin die KI innerhalb weniger Sekunden vergleichbare Motive präsentiert. Übrigens: Mit den qualitativ hochwertigen Vorschaubildern lässt sich einwandfrei arbeiten, sodass ein Motiv erst dann lizenziert werden muss, wenn die Auswahl final feststeht. Neugierig geworden? Dann schaut mal rein.

Ihr wollt nun selber Adobe Stock ausprobieren? Dann holt euch die 30-Tage-Testversion