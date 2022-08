Viewsonic ColorPro Award 2022 – jetzt auch für Digitalkünstler

Der Displayhersteller Viewsonic lädt Kreative ein, sich am ColorPro Award 2022 zu beteiligen. Neben Fotografien wurde dem Wettbewerb, bei dem „bahnbrechende Arbeiten“ unter dem Motto „Breakthrough“ gesucht sind, eine neue Kategorie für digitale Kunst hinzugefügt. Ziel des Awards ist die Auszeichnung bahnbrechender Innovationen in den Kategorien Fotografie und digitale Kunst. Einreichungen sind noch bis zum 16. September 2022 möglich. Den Teilnehmern mit den besten Arbeiten winken Sach- und Geldpreise im Wert von insgesamt 20.000 USD-Dollar.

Im dritten Jahr des Wettbewerbs erhält Viewsonic Unterstützung von den Unternehmen SHOOTERS, Pantone, Capture One, Calibrite und Shoot The Frame. Die Sponsoren sind in der Jury vertreten und stellen einen Großteil der Gewinne zur Verfügung. Zu den Sachpreisen zählen unter anderem ColorPro-Monitore von ViewSonic, Capture-One-Lizenzen, Produkte von Pantone und Calibrite sowie exklusive Mitgliedschaften bei der Fotografencommunity Shoot The Frame.

Alle eingereichten Fotos und digitalen Kunstwerke werden anhand von drei Hauptkriterien bewertet:

Gesamteindruck und vermittelte Emotionen; Originalität, Kreativität und Storytelling Technische Ausführung, wie zum Beispiel Beleuchtung, Komposition, Farbe und Tongebung.

Details zum Wettbewerb Viewsonic ColorPro Award 2022

Offen für Einreichungen: vom 15. August 2022, 12:01 Uhr, bis zum 16. September 2022, 23:59:59 Uhr.

Die Teilnehmer müssen Fotos oder digitale Kunstwerke einreichen, die dem Thema »Breakthrough« in der jeweiligen Kategorie auf der Veranstaltungsseite entsprechen, also nach Ansicht der Teilnehmer das Thema des Durchbruchs zum Ausdruck bringen.

Preise

Fotografie – Erster Preis

Geldpreis in Höhe von 5.000 Dollar Ein ColorPro VP2786-4K-Monitor Pantone Formula Guide Set Pantone SkinTone Guide Pantone Connect ein Jahr mit Pantone Color Match Card Eine Pantone Color of the Year Mug Calibrite ColorChecker Studio mit ColorChecker Passport Foto 2 Eine unbefristete Lizenz für Capture One 12-monatige Mitgliedschaft Shoot The Frame Premium Internationale Präsenz

Fotografie – Zweiter Preis

1. ColorPro VP2776 Monitor

2. Pantone Connect, ein Jahr mit Pantone Color Match Card

3. Calibrite ColorChecker Display Pro mit ColorChecker Classic Mini

4. Eine Pantone Color of the Year Mug

5. 12-monatige Mitgliedschaft Shoot The Frame Premium

6. Eine unbefristete Lizenz für Capture One

Fotografie – Dritter Preis

1. ColorPro VP16-OLED Monitor

2. Pantone Connect ein Jahr mit Pantone Color Match Card

3. Calibrite ColorChecker Display Pro und ColorChecker Classic Mini

4. 12-monatige Mitgliedschaft Shoot The Frame Premium

Digitale Kunst – Erster Preis

1. Geldpreis von 4.000 Dollar

2. ColorPro VP2786-4K Monitor

3. Pantone Color Bridge Guide Set

4. Pantone Connect ein Jahr mit Pantone Color March Card

5. Eine Pantone Color of the Year Mug

6. Calibrite ColorChecker Studio mit ColorChecker Passport Photo 2

7. Internationale Präsenz

Digitale Kunst – Zweiter Preis

1. ColorPro VP2785-2K Monitor

2. Calibrite ColorChecker Display Pro mit ColorChecker Classic Mini

3. Pantone Connect ein Jahr mit Pantone Color Match Card

4. Eine Pantone Color of the Year Mug

Weitere Einzelheiten zum Wettbewerb finden Sie auf der Wettbewerbs-Website.