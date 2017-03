Die populärsten 100 Fotografen im Web

Das Berliner Foto-Fachlabor XXLPIX hat sein Ranking der populärsten Fotografen im Internet aktualisiert. Demnach hat sich allein in den letzten beiden Jahren die Anzahl der Anhänger dieser Fotografen auf 107 Millionen nahezu verdoppelt. Seit Beginn der Datenerhebungen steigen die Fan-Zahlen kontinuierlich an. TOP-Fan-Millionär und unangefochtener Spitzenreiter ist der amerikanische Streetstyle-Fotograf Brandon Stanton.

Gegenstand der „TOP100 photographers on the web“-Auswertung ist die Popularität von Fotografen im Internet. Diese wird anhand von Social-Media-Kanälen, Followern und Social-Media-Aktivitäten jeweils im Frühjahr und Herbst ermittelt. Das Ranking gilt weltweit als Indikator für die Popularität zeitgenössischer Fotografen.

20 der im Ranking verzeichneten Fotografen sind bereits FAN-Millionäre. Im letzten Ranking 2016 waren es nur 13.

Auch 14 deutsche sind im aktuellen Ranking vertreten. Populärster deutscher Fotograf ist Robert Jahns (@nois7) auf Rang 18 mit einer WPI-Score von 110,86. Auch der Streetstyle-Fotograf Michael Schulz, Thomas P. Peschak (Wildlife), der bekannte Modefotograf Peter Lindbergh, Reisefotograf Jörg Nicht und Ellen von Unwerth (Art) sind erneut unter den beliebtesten nationalen Fotografen vertreten.

Instagram wird wichtigste Plattform

Die Bedeutung von Facebook nimmt auch bei den Fotografen ab. Dafür erfährt ein anderer Kanal besonderen Zuwachs: Instagram wird erstmalig meistgenutztes soziales Medium der Fotografen. 98 % der TOP100-Fotografen bebildern regelmäßig einen Instagram-Account. Die Abonnentenzahlen auf der visuell geprägten Plattform steigen deutlich stärker als auf Facebook. Bereits in der nächsten Ausgabe des Rankings wird Instagram nach Einschätzung von XXLPIX auch bei den Fanzahlen Facebook überholen.

Die Top 4 des Rankings

Mittlerweile verfolgen den US-Amerikaner Brandon Stanton mehr als 25 Millionen Menschen. Sein Fotografie-Projekt „Humans of NY“ fesselt noch immer die Menschen. Die Plätze eins bis vier belegen unverändert wie im Vorjahr die Fan-Millionäre Brandon Stanton (US, 2.565,24 WPI), Said Mhamad (LB, 913,81 WPI), Murad Osmann (RU, 485,74 WPI) und mit nur noch minimalem Abstand Mario Testino (GB, 485,22).

So wird der „Web Popularity Index“ (WPI) berechnet

Der Algorithmus hinter dem Ranking, „Web Popularity Index“ (WPI) genannt, berücksichtigt die drei wesentlichen Faktoren des Social Web: Reichweite, Interaktion mit Nutzern und externe Referenzen. Für den Indexwert wurden über 5000 Social-Media- und Web-Kennzahlen hunderter Fotografen erhoben.

Das Gesamt-Ranking und weitere Informationen dazu finden sie hier.