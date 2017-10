Der Neue BFF-Förderpreis: Jetzt bewerben

Der Bundesverband Freie Fotografen und Filmgestalter (BFF) sucht im Rahmen eines Wettbewerbs noch bis zum 15. November 2017 die 15 besten Fotokonzepte, die sich inhaltlich mit relevanten Fragen der Zeit auseinandersetzen. Die Bewerber sind aufgerufen, sich ökologischen, ökonomischen oder kulturellen Themen zu widmen. Teilnahmeberechtigt sind Studierende (ab dem 4. Semester) der Fächer Fotografie, Foto-Design, Kommunikationsdesign und Visuelle Kommunikation, die an einer staatlich anerkannten Hochschule oder Ausbildungsstätte in Deutschland, Österreich und der Schweiz eingeschrieben sind.

Noch bis zum 15. November 2017 sucht der BFF wegweisende Fotokonzepte zu Themen, die die Welt bewegen. Unterstützt und ermöglicht wird die Ausschreibung durch den BFF-Premium-Partner OLYMPUS und das Umweltfotofestival »horizonte zingst«.

Der Bundesverband Freie Fotografen und Filmgestalter (BFF) lobt einen der renommiertesten Nachwuchs-Wettbewerbe im Bereich Fotografie alljährlich neu aus. Der Neue BFF-Förderpreis bietet 15 Studierenden die Chance, im Rahmen eines neu entwickelten Workshop- und Mentorenprogramms ein anwendungsbezogenes Fotokonzept zu erarbeiten und umzusetzen. Die zehn besten Fotoarbeiten werden in (verschiedenen) Ausstellungen der Öffentlichkeit präsentiert. Die Ausstellungseröffnung und Preisverleihung finden im Rahmen des Umweltfotofestivals »horizonte zingst« im Mai 2018 statt. Drei Preisträger des »Neuen BFF-Förderpreises« erhalten vom BFF-Premiumpartner OLYMPUS gestiftete Preise im Wert von 6.000,– Euro. Die Festivalveranstalter zeichnen zudem das, aus ihrer Perspektive, überzeugendste inhaltliche Konzept mit einem Sonderpreis aus.

„Mit dem Neuen BFF-Förderpreis will der Verband als kompetenter Partner die angewandte Gegenwartsfotografie in besonderer Weise unterstützen und junge Talente fit für die Berufswelt machen“, sagt Frank Stöckel, Vorstandssprecher des BFF. „Den klassischen Ausbildungsinhalten der Hochschulen und Ausbildungsstätten stellen wir ein Förderprogramm zur Seite, in dessen Mittelpunkt eine realistische, am Markt orientierte Aufgabenstellung steht. Wir sind davon überzeugt, dass die einzigartige Kombination aus Workshop-Programm, Mentorenbegleitung und finanzieller Projektförderung sowie abschließender Ausstellung der Arbeiten und Preisverleihung für angehende Fotografen eine äußerst attraktive Plattform darstellt.“ Mit dem neuen Förderpreis-Konzept knüpft der BFF an die Erfolge seines erstmals in den achtziger Jahren ausgelobten Preises an, der international hohe Anerkennung genoss und als Seismograf für die fotografischen Strömungen der Gegenwart galt.

Gesucht werden die 15 besten Fotokonzepte, die sich inhaltlich mit relevanten Fragen der Zeit auseinandersetzen. Die Bewerber sind aufgerufen, sich ökologischen, ökonomischen oder kulturellen Themen zu widmen. Ihre Arbeiten sollen Impulse zur Gestaltung der Zukunft geben oder auf besondere Weise die Phänomene unserer Zeit widerspiegeln. Innerhalb der Fotografie sind alle Genres und Stile zugelassen.

Bewerben können sich Studierende (ab dem 4. Semester) der Fächer Fotografie, Foto-Design, Kommunikationsdesign und Visuelle Kommunikation, die an einer staatlich anerkannten Hochschule oder Ausbildungsstätte in Deutschland, Österreich und der Schweiz eingeschrieben sind.

Die 15 Teilnehmer des Förderprogramms werden von einer Jury aus allen Bewerbungen ausgewählt. Drei Monate lang haben sie Zeit, ihr Fotokonzept unter praxisbezogenen Bedingungen zu produzieren. Jeder der 15 Teilnehmer erhält ein Produktionsbudget von 1.500,– Euro. Begleitet werden die jungen Talente von erfahrenen Mentoren (BFF-Fotografen, Art-Direktoren, Postproducern), die ihnen in zwei Workshops sowie Einzel-Coachings die Spielregeln des Berufsalltags vermitteln und sie in konzeptionellen, gestalterischen sowie technischen und abwicklungsbezogenen Fragen beraten.

Aus den im Rahmen des Förderprogramms entstandenen 15 Arbeiten wählt eine Fachjury – bestehend aus renommierten Fotoexperten der Fotobranche, Agenturen sowie Kunst und Medien – die besten zehn Fotoarbeiten für die Ausstellungspräsentation aus und kürt aus diesen die drei Preisträger des »Neuen BFF-Förderpreises«. Die Ergebnisse werden im Mai 2018 in einer großangelegten Ausstellung während des Umweltfotofestivals »horizonte zingst« und anschließend in einer Ausstellungstour gezeigt. Zusätzlich zu den von OLYMPUS und »horizonte zingst« gestifteten Auszeichnungen werden die Arbeiten im BFF-Magazin und auf der BFF-Webseite sowie im Rahmen weiterer Veröffentlichungen vorgestellt. Als Anerkennung ihrer Leistung wird den zehn Finalisten zusätzlich eine BFFStudent-Mitgliedschaft angeboten.

Der Neue BFF-Förderpreis: Termine

Bewerbungsschluss: 15. November 2017

Zeitraum des aktiven Förderprogramms: Dezember 2017 bis Mai 2018

Erster Workshop: Anfang Dezember 2017 in Hamburg

Zweiter Workshop: Mitte März 2018 in Zingst

Ausstellungseröffnung und Preisverleihung bei »horizonte zingst« (26. Mai – 3. Juni 2018)

Der Neue BFF-Förderpreis: Hintergrund

Der Initiator des »Neuen BFF-Förderpreises« ist der Berufsverband Freie Fotografen und Filmgestalter e.V. (BFF). Der Verband setzt sich für professionelle Fotografie auf höchstem Niveau ein und ist zugleich Deutschlands Markenzeichen dafür. Seit 1988 fördert er angehende Berufsfotografen mit dem BFF-Förderpreis. Seither gab es über 149 Preisträger aus 2.400 Bewerbern von 150 Hochschulen aus 27 Ländern. In über 100 ausstellenden Institutionen, Galerien und Museen wurden die ausgezeichneten Fotoarbeiten mehr als 820.000 Besuchern präsentiert. Der vorherige „Internationale BFF-Förderpreis & Reinhart-Wolf-Preis“ war über 25 Jahre einer der renommiertesten Preise für Hochschulabsolventen. Mit dem neuen berufsorientierten Konzept schafft der BFF gemeinsam mit seinem Partner OLYMPUS einen zusätzlichen Wert für die jungen Talente und konzentriert sich mit dem Engagement auf seinen Wirkungskreis in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Weitere Informationen zum Thema Der Neue BFF-Förderpreis unter www.foerderpreis.bff.de