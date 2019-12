7. Colour Management Symposium der Fogra

Am 12. und 13. Februar 2020 richtet das Fogra Forschungsinstitut für Medientechnologien e.V. im Holiday Inn in der Münchener Innenstadt das 7. Colour Management Symposium aus. Das Motto des Symposiums lautet diesmal: „Matching colour – Matching people”.

Die Fogra erwartet wieder über 200 Teilnehmer aus der ganzen Welt, die dank Simultanübersetzung den Vorträgen in Deutsch oder Englisch folgen können.

Werbetreibende, Markenhersteller, Zulieferer sowie Medien- und Druckdienstleister erfahren von führenden Anwendern und Experten Trendentwicklungen und Hintergrundwissen für aktuelle und zukünftige Praxislösungen. Das Ziel ist es, die Farbkommunikation zu optimieren und auch beim Druck mit mehr als vier Farben eine hohe Genauigkeit der Farbwiedergabe zu gewährleisten, denn der zentrale Qualitätsmaßstab im Farbmanagement lautet: „Printing the Expected“. Ergänzend erhalten Textildrucker Hinweise, wie sie ihre neuen, durch den Digitaldruck entstandenen Herausforderungen meistern können.

Das Symposiumsprogramm umfasst die folgenden Themenblöcke

Farbmanagement von Kundenerwartungen

Farbkommunikation bei CMYK und Extended Gamut Printing

Mehrfarbendruck in der Praxis

Highspeed Inkjet über Commercials und Verpackungsdruck hinaus

Farbkommunikation im digitalen Textildruck

Farbproofing im Verpackungs- & Textildruck

Farbe in 3D: Softproof & Messung der Farberscheinung

Neben den informativen Vorträgen, die Anwendern gehalten werden, und eingehenden Diskussionen wird von den internationalen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Plattform zum Networking und Erfahrungsaustausch geschätzt. Diese wird insbesondere beim Social Event am Abend des 12. Februar geboten, zu dem der Veranstalter als Keynote-Speaker Harald Brendel, ARRI, gewinnen konnte, einen Gewinner des Engineering Emmy Awards.

Das Symposium in seiner 7. Auflage ist eingebettet in eine Woche, die ganz der Farbe gewidmet ist: Am Montag, 10. 02., und Dienstag, 11. 02., trifft sich das ICC (International Color Consortium) und nach dem Symposium kommt am Freitag, 14.02., noch die Digital Printing Working Group (DPWG) im Fogra-Institut zusammen. Es lohnt sich also für jeden, der im weitesten Sinne Farbqualität „managt“, im Februar nach München zu kommen.