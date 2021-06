Profoto Camera – Smartphone-Kamera-App mit Lichtsteuerung

Der Beleuchtungsspezialist Profoto präsentiert eine neue Smartphone-App, die es erlaubt, mit der integrierten Kamera zu fotografieren und gleichzeitig kompatible Profoto-Blitzgeräte zu steuern. Smartphone-Fotografen können mithilfe der Profoto Camera App zudem das ProfotoRaw-Format nutzen. Bilder in diesem Format können mit jeder Foto-Software bearbeitet werden, die DNG-Dateien unterstützt.

Die App Profoto Camera bietet zwei Modi zum Fotografieren – einen klassischen Modus, in dem die Belichtungs- und Blitzeinstellungen wie mit einer DSLR manuell angepasst werden, und den automatischen Smart-TTL-Modus. Letzterer hat zwei kreative Einstellungsmöglichkeiten: Blitz-Kontrast und Blitz-Wärmeeffekte. Fotografen müssen laut Profoto nur den gewünschten Look wählen und die App übernimmt die nötigen Einstellungen. Profoto will die kostenlose Camera App noch mit weiteren Funktionen ausstatten.

Ermöglicht wird die Integration von professionellen Blitzgeräten und Smartphones durch die von Profoto entwickelte „AirX-Technologie“.

Profoto Camera ist kompatibel mit iPhones (ab iPhone 7 mit iOS 14 oder höher sowie einigen Android-Smartphones). Unterstützte Profoto-Produkte sind der C1, C1 Plus, A10, die B10-Serie und der Profoto Pro-11.

Pressemitteilung

Profoto Camera: Die professionelle Smartphone Kamera

Smartphone-Hersteller haben die Fotografie für Endverbraucher demokratisiert. Was ihnen jedoch fehlt, ist die Fähigkeit, großartiges Licht festzuhalten. Mit der Einführung der Profoto Camera erhalten professionelle Fotografen Zugriff auf alle Profoto-Blitze, die sich nahtlos in die erste professionelle Smartphone-Kamera integrieren lassen. Ab heute können Fotografen zwischen zwei verschiedenen Modi wählen: Smart und Classic Mode. Jetzt können sie auch im Profoto RAW-Format fotografieren.

Die Profoto-Kamera steht auf drei Säulen der Innovation, die zusammen ein einwandfreies Benutzererlebnis bieten. Die AirX-Technologie von Profoto ist die weltweit erste Lösung, die eine nahtlose Integration von professionellen Blitzgeräten und Smartphones ermöglicht. Profoto RAW ermöglicht Dateien mit 5- bis 8-mal mehr Informationen als JPEG, was zu einer höheren Qualität, deutlich mehr Details und größeren Bearbeitungsmöglichkeiten führt. Und schließlich die beiden Modi: Im klassischen Modus können Sie entweder die Belichtungs- und Blitzeinstellungen manuell anpassen oder AirX Smart-TTL, den neuen automatischen Belichtungsalgorithmus, verwenden. Im Smart-Modus können Sie mit einem Fingerwisch zwischen einer Reihe von „Smart-Kontrast“ und „Wärmeeffekten“ wählen, um eine nahtlose Integration der Verwendung von Blitz zu ermöglichen und schnell professionelle Bilder aufzunehmen.

„Ich habe mein iPhone immer dabei und kann jetzt mit der Profoto Camera überall mit dem gleichen Equipment fotografieren, das ich auch in meinem Studio verwende. Die Profoto-Camera-App ist wirklich intuitiv und einfach zu bedienen und dank der Möglichkeit mein iPhone und die Profoto Blitze vollkommen manuell zu steuern, kann ich wirklich überall und jederzeit professionelle Fotos aufnehmen.“ sagt Fotograf Pierre-Edouard Saillard.

Bei Profoto steht das Licht im Mittelpunkt jeder Innovation. Als Pionier im professionellen Blitzsegment betrachtet Profoto die Freiheit der Konnektivität als den nächsten großen Schritt für die professionelle Fotografie. Mit der neuen Profoto-Camera-App erreicht Profoto einen wichtigen Meilenstein, den es Fotografen ermöglicht, ihr Aufnahmegerät – ob Smartphone, DSLR oder spiegellose Kamera – frei zu wählen, ohne darauf verzichten zu müssen, Licht zu formen.

„Obwohl moderne Smartphones weiterhin technologische Fortschritte machen werden, werden eine verbesserte Rechenleistung oder eine bessere Optik niemals den Schlüssel für jedes Bild, nämlich das Licht, nachbilden. Aus diesem Grund haben wir diese neue Kamera-App entwickelt, die Smartphones und professionellen Blitz nahtlos integriert. Von nun an können professionelle Fotografen mit jedem Aufnahmegerät fotografieren, ohne die volle Blitzleistung zu verpassen“, sagt Anders Hedebark, CEO von Profoto.

Die Profoto Camera App ist ab sofort im App Store und im Google Play Store erhältlich.