Peakto ermöglicht Fernzugriff auf NAS-Archive ohne VPN

CYME hat seine KI-gestützte Medienverwaltung Peakto für Apple-Computer mit der neuen Version 2.7.10 um einen vereinfachten Fernzugriff und eine Echtzeit-Synchronisation erweitert. Die neuen Funktionen sollen den Zugriff auf lokal gespeicherte Bild- und Videobestände erleichtern, ohne dass diese in einen Cloud-Speicher übertragen werden müssen.

Peakto verwaltet Fotos und Videos aus unterschiedlichen Quellen in einem gemeinsamen Katalog und richtet sich an Fotografen, Kreative und Teams mit umfangreichen Medienarchiven.

Fernzugriff auf lokale Archive

Mit dem neuen „Relay Mode“ können Anwender ihren Peakto-Katalog aus der Ferne freigeben, ohne ein VPN (Virtual Private Network) einzurichten, Netzwerk-Ports freizugeben oder Änderungen an der Router-Konfiguration vorzunehmen. Nach Angaben von CYME erfolgt die Einrichtung mit wenigen Schritten. Die Mediendateien verbleiben dabei auf lokalen Laufwerken oder einem NAS („Network Attached Storage“).

Parallel führt Peakto eine Echtzeit-Synchronisation zwischen der Desktop-Anwendung und Peakto Web ein. Bewertungen, Kommentare, Bildauswahlen und Metadaten werden unmittelbar zwischen allen verbundenen Arbeitsplätzen abgeglichen.

Zusammenarbeit ohne Cloud-Speicher

Die Originaldateien bleiben weiterhin auf der eigenen Speicherinfrastruktur. Der Fernzugriff erfolgt über Peakto, ohne dass komplette Bildarchive zunächst in einen Cloud-Speicher kopiert werden müssen. Dadurch können Fotografen, Agenturen oder Marketingteams gemeinsam auf denselben Datenbestand zugreifen und Auswahl- oder Korrekturschritte direkt miteinander abstimmen.

Preise

Peakto ist als Abonnement in zwei Versionen erhältlich. Die Standard-Version kostet ab 10 US-Dollar pro Monat und umfasst die Mac-Software sowie einen persönlichen Webzugang. Die Pro-Version startet bei 25 US-Dollar pro Nutzer und Monat und ergänzt Mehrbenutzerzugriff, Kollaborationsfunktionen sowie einen Gastzugang.

Alternativ bietet CYME die Standard-Version auch als unbefristete Lizenz einschließlich der Updates an, die innerhalb eines Jahres ab Kauf erfolgen.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten des Anbieters.