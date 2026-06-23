Fujifilm startet GFX Challenge Grant Program 2026

FUJIFILM hat die Bewerbungsphase für das GFX Challenge Grant Program 2026 eröffnet. Das Förderprogramm richtet sich an Fotografen, Filmschaffende sowie Videografen und läuft vom 16. Juni bis zum 17. August 2026. Bewerben können sich Amateure und Profis aus den jeweils zugelassenen Regionen. Das Programm wird seit 2021 durchgeführt.

Insgesamt fördert Fujifilm 15 Projekte. Fünf davon erhalten einen „Global Grant Award“ in Höhe von jeweils 10.000 US-Dollar, weitere zehn Projekte werden mit einem „Regional Grant Award“ über jeweils 5.000 US-Dollar ausgezeichnet. Zusätzlich stellt Fujifilm den ausgewählten Teilnehmern für die Dauer ihres Projekts eine Kamera aus dem GFX-System sowie zwei GF-Objektive als Leihstellung zur Verfügung. Ergänzend bietet das Unternehmen technische Unterstützung und Mentoring an.

Bewerbung und Auswahlverfahren

Eingereicht werden können sowohl fotografische Projekte als auch Filmvorhaben. Voraussetzung ist eine englischsprachige Projektskizze im PDF-Format. Pro Person ist nur eine Bewerbung zulässig.

Die Auswahl erfolgt in mehreren Stufen. Nach einer ersten Sichtung der Einreichungen werden regionale Finalisten zu Interviews eingeladen. Die erste und zweite Auswahlrunde werden in den Regionen Amerika, Europa/Naher Osten/Afrika (EMEA) sowie Asien-Pazifik durchgeführt. Aus diesen Auswahlrunden gehen 15 Finalisten hervor, aus denen die internationale Jury die fünf Global-Grant-Empfänger bestimmt. Die übrigen Finalisten erhalten einen Regional Grant Award. Die Bekanntgabe der Preisträger ist für Januar 2027 vorgesehen.

Nach Angaben von Fujifilm können die Interviews – sofern organisatorisch möglich – in der bevorzugten Sprache der Bewerber geführt werden. Die Sprachkenntnisse fließen nicht in die Bewertung ein.

Die geförderten Projekte sollen bis Mai 2027 abgeschlossen und die entstandenen Foto- oder Videoarbeiten eingereicht werden.

Aus dem deutschsprachigen Raum waren laut den veröffentlichten Gewinnerlisten bislang nur wenige Projekte vertreten. 2025 wurden mit dem Duo Yolanda & Alex aus Deutschland sowie 2021 mit dem Fotografen András Dobi zwei Beiträge mit Deutschland-Bezug ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website zum GFX Challenge Grant Program 2026.