LuminarAI – Himmel im Stil von Vincent van Gogh

Pressemitteilung

Vincent-van-Gogh-Vorlagen für Skylum LuminarAI

New York, 28.06.2021. Ganz im Zeichen der modernen Malerei des niederländischen Künstlers Vincent van Gogh bietet Skylum für seinen intelligenten Bildeditor LuminarAI jetzt auch Vorlagen an, mit denen man den Look ausgewählter van-Gogh-Bilder in seine Fotos einbinden kann. Begleitend dazu findet noch bis zum 15.07.21 auf dem deutschsprachigen Instagram-Kanal von Skylum der Fotowettbewerb Sternennacht statt.

Vincent van Gogh, der niederländische Maler und Zeichner gilt als Begründer der modernen Malerei. Seine Bilder inspirieren auch noch heute eine Vielzahl von Künstlern weltweit. Im Juni 1889 entstand eines seiner bekanntesten Bilder Sternennacht. Passend dazu bietet Skylum daher ab diesem Monat für seinen intelligenten Bildeditor LuminarAI jetzt auch das Vorlagen-Paket Van Gogh Kunstsammlung an.

Das Paket enthält 10 Vorlagen, vom berühmten Sternenhimmel bis hin zu verschiedenen Landschaften aus van-Gogh-Gemälden, wie Feld mit Mohnblumen, die ganz einfach mit wenigen Klicks eingefügt und angepasst werden können und Fotos wie gemalte Kunstwerke aussehen lassen.

Der Preis für das Vorlagenpaket Van Gogh Kunstsammlung liegt bei 29 Euro.

Fotowettbewerb Sternennacht

Unter dem Hashtag #luminarvangogh läuft aktuell auf dem deutschsprachigen Instagram Kanal von Skylum der Fotowettbewerb Sternennacht, bei dem interessierte User aufgefordert werden, ihre schönsten, mit LuminarAI bearbeiteten Fotos, zum Thema Sternenhimmel auf ihren Instagram-Kanälen zu posten

Voraussetzung für die Teilnahme

Das entsprechende Sternenhimmelfoto muss mit dem Hashtag #luminarvangogh versehen und der deutsche Instagram-Kanal auf dem Bild getaggt werden.

Ende des Wettbewerbs ist der 15.07.2021. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden zehn van-Gogh-Vorlagen-Pakete verlost.

Um LuminarAI einmal unverbindlich ausprobieren zu können steht auf skylum.com eine 7-Tage-Testversion zur Verfügung.