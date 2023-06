Leica veröffentlicht FOTOS App 4.0

Leica hat eine neue Version der Leica FOTOS App mit zusätzlichen Funktionen veröffentlicht. Jetzt können Anwender ihre Fotos und Videos nahtlos in der Drittanbieter-App „Darkroom“ bearbeiten und die Bearbeitungsergebnisse direkt in der Galerie der Leica FOTOS App ansehen. Die Leica FOTOS App 4.0 ermöglicht jetzt außerdem das einfache Herunterladen und Betrachten der Videos von einer Leica-Kamera. Darüber hinaus können spezielle JPG-Looks auf die neue Leica Q3 Kamera übertragen werden. In Verbindung mit der neuen Kamera Leica Q3 werden zudem bis zu 10 Mal schnellere Downloadgeschwindigkeiten im Vergleich zum Vorgängermodell erreicht.

Die kostenlose Leica FOTOS App in der Version 4.0 ist ab sofort für iOS- und Android-Geräte erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Leica.