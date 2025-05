Global Peace Photo Award ruft Kinder und Jugendliche unter 15 zur Teilnahme auf

Children’s Peace Image of the Year 2024: Daria Heß – Happiness

Der Global Peace Photo Award ruft neben Erwachsenen auch junge Talente in einer eigenen Kategorie zur Teilnahme auf. Gemeinsam mit UNICEF Österreich werden Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren eingeladen, ihre persönlichen Vorstellungen von Frieden in Bildern auszudrücken.

Hintergrund des Awards

Der Fotopreis wurde 2013 unter dem Namen Alfred Fried Photography Award ins Leben gerufen. Er basiert auf den Ideen der Friedensnobelpreisträger Alfred Fried und Tobias Asser, die sich bereits 1911 für die Förderung von Frieden einsetzten. Heute zieht der Wettbewerb Teilnehmer aus über 120 Ländern an. Ziel ist es, den Frieden aus verschiedenen Perspektiven zu zeigen – ob in kleinen Alltagsmomenten oder in größeren Zusammenhängen.

Fokus auf junge Teilnehmer

Dieses Jahr richtet sich der Wettbewerb besonders an Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre. Teilnehmer können ihre Fotografien noch bis zum 18. Mai 2025 kostenlos über die Website des Awards einreichen. Die Teilnahmebedingungen sind online verfügbar und in englischer Sprache formuliert.

Unterstützung durch UNICEF Österreich

Dank der Zusammenarbeit mit UNICEF Österreich ist erstmals ein Mitglied des UNICEF Jugendbeirats Teil der Jury. Christoph Jünger, Geschäftsführer von UNICEF Österreich, betont, wie wichtig es sei, jungen Menschen eine Plattform zu bieten, um ihre Sichtweisen auf Frieden und gesellschaftliche Themen auszudrücken. Gerade in Zeiten von Konflikten und Unsicherheiten sei es entscheidend, die Perspektiven der Jugend sichtbar zu machen.

Auszeichnung für das Kinderfriedensbild des Jahres

Das Kinderfriedensbild des Jahres wird mit der Alfred-Fried-Friedensmedaille und einem Preisgeld von 1.000 Euro ausgezeichnet. Die Vienna Insurance Group stellt den Geldpreis zur Verfügung. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird mit den Eltern zur Preisverleihung nach Wien eingeladen. Sollte eine Fotogruppe gewinnen, darf ein Vertreter mit den Eltern teilnehmen. Die Reisekosten und die Unterkunft werden übernommen. Eine besondere Ehre: Das Siegerfoto wird ein Jahr lang im österreichischen Parlament ausgestellt.

Ehrengast und Juryvorsitz

Die Menschenrechtsaktivistin Waris Dirie übernimmt den Ehrenvorsitz für das Kinderfriedensbild des Jahres. Ihre Arbeit für Menschenrechte und Frieden macht sie zu einer inspirierenden Stimme für den Wettbewerb.

Sichtbarkeit der Werke

Die Fotografien des Global Peace Photo Award werden in verschiedenen Ausstellungen weltweit gezeigt. Unter anderem waren Werke bereits im UNESCO-Hauptquartier in Paris, im Willy-Brandt-Haus in Berlin sowie beim eXposure Festival in Sharjah zu sehen. Eine Auswahl von 320 Bildern wurde außerdem in einer digitalen Animation zusammengefasst. Diese wird täglich sieben Mal auf der DIGI-WALL am Wiener Hauptbahnhof ausgestrahlt und erreicht so rund 18.000 Reisende pro Tag.

Das Siegerbild und eine Auswahl der besten Arbeiten wurden auch beim La Gacilly-Baden Photo Festival, Europas größtem Open-Air-Fotofestival, präsentiert. Dieses lockt jährlich über 300.000 Besucher an. Weitere Ausstellungen fanden in Städten wie Tulln (Österreich) und Celje (Slowenien) statt.

Weitere Informationen finden Sie auf auf docma.info und den Internetseiten des Wettbewerbs.