Deutscher Fotorat: KI-Podcast

In dem Podcast von Boris Eldagsen und Jürgen Scriba, beide aktiv in der Arbeitsgruppe „Technischer Fortschritt“ des Deutschen Fotorats, diskutieren die beiden KI-Experten einmal monatlich jüngste Entwicklungen. Dieser KI-Podcast des Deutschen Fotorats bietet faszinierende Einblicke. Die aktuelle Ausgabe, die wir Ihnen heute ans Herz legen möchten, bietet faszinierende Einblicke in eine Technologie, die das Potenzial hat, die kreative Bildgestaltung fundamental zu verändern.

Warum Sie reinklicken sollten

Diese dritte Folge des YouTube-Podcasts widmet sich dem noch namenlosen Bildgenerator von OpenAI, der mit einer revolutionären Funktion aufwartet: Der Möglichkeit, aus einem einzelnen Foto verschiedene Perspektiven zu generieren – als könnte man eine virtuelle Kamera nachträglich um das Motiv bewegen. Für Fotografen, Bildbearbeiter und alle, die sich mit visuellen Medien beschäftigen, eröffnet dies völlig neue Horizonte.

Anders als bisherige KI-Bildgeneratoren wurde dieses System offenbar mit einer Kombination aus Text, Bild und Videomaterial trainiert, was ihm räumliche Fähigkeiten verleiht, die weit über das hinausgehen, was wir bisher von DALL-E und Co. kannten.

Diese Themen erwarten Sie

Im KI-Podcast des Deutschen Fotorats werden einige bahnbrechende Funktionen des neuen Tools angeteasert, darunter:

Die virtuelle Kamera: Wie aus einer einfachen Frontalaufnahme glaubwürdige 360°-Ansichten entstehen

Die Rückkehr der Promi-Generation: Warum OpenAI eine ehemals gesperrte Funktion wieder freigibt

Stilvielfalt und kreative Ausdrucksmöglichkeiten, besonders im Stil von Studio Ghibli

Die Erstellung komplexer Infografiken aus einfachen Textanweisungen

Die kritische Auseinandersetzung mit der spezifischen KI-Ästhetik und ihren gesellschaftlichen Implikationen

Besonders spannend sind die gezeigten Beispiele, bei denen aus simplen Porträtfotos vollkommen neue Blickwinkel generiert werden – ein Feature, das für kommerzielle Fotografie und kreative Bildgestaltung enorme Möglichkeiten eröffnet.

Ein lohnender Blick in die Zukunft

Der Podcast gibt nicht nur Einblick in die technischen Möglichkeiten, sondern regt auch zum Nachdenken über die Zukunft der visuellen Gestaltung an. Wie wird sich der Beruf verändern? Welche neuen kreativen Wege eröffnen sich? Und welche ethischen Fragen wirft die zunehmende Verwischung zwischen Realität und KI-generierten Inhalten auf?

Für jeden, der an der Schnittstelle von Kreativität und Technologie arbeitet, bietet der Podcast wertvolle Denkanstöße und einen Ausblick auf Werkzeuge, die möglicherweise schon bald den kreativen Alltag prägen werden. Ein Blick lohnt sich – nicht nur für Technikbegeisterte, sondern für alle, die verstehen wollen, wohin sich die digitale Bildgestaltung entwickelt.