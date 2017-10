Die 200 Besten

Irgendwie ist es immer ein bisschen wie Weihnachten, wenn die neue Ausgabe von Lürzer’s Archive „200 Best Digital Artists Worldwide“ erscheint. Man ahnt schon, dass was Tolles drinstecken muss … und wird nicht enttäuscht. Jedesmal, wenn eine neue Folge ausgeliefert wird, frage ich mich aufs Neue: Warum kriegen wir beim DOCMA Award nicht mehr Arbeiten in dieser Qualität? Nur wenige der abgedruckten Werke hätten keine Chance auf einen der vorderen Plätze.

Und so ist denn auch die Ausgabe 2016/17 randvoll mit höchst eindrucksvollen Werken, von denen jeder, der sich zu Recht oder Unrecht ­Digital ­Artist nennt, viel lernen kann. Ob das nun technische Perfektion betrifft oder ­zündende Ideen und überzeugende Visualisierungen von Konzepten: Nahezu alles in diesem Band ist vorbildlich. Auch die Druckqualität lässt nichts zu wünschen übrig. Der einzige Wermutstropfen in jedem Jahr: Wir würden als Leser gern sehr viel mehr über die technische Seite der einzelnen Werke erfahren – aber letztlich stünde dann wahrscheinlich sowieso unter jedem Bild: Photoshop.

200 Best Digital Artists Worldwide 16/17

Hrsg.: Michael Weinzettl

Broschur, Großformat, 388 Seiten

Lürzer, 2017

34,50 Euro

