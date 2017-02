Die Druckertinten-Verschwörung

Wenn VW zu Lasten von Umwelt und Kunden den Schadstoffausstoß seiner Dieselmotoren manipuliert, wird daraus – zu Recht – ein Riesenskandal. Darüber, dass uns die Drucker-Industrie betrügerisch Tintenpatronen andreht, die gezielt Falschmeldungen über ihren Füllstand melden, scheint sich dagegen kaum jemand aufzuregen.

Zum ersten Mal hörte ich von diesen Machenschaften, als ein TV-Magazin von einem Software-Experten die allzu frühe Meldung unter die Lupe nehmen ließ, die Druckerpatrone sei leer und müsse durch eine neue ersetzt werden. Der Profi schaute sich die Sache genauer an und stellte fest, dass der eingebaute Chip der Kartusche diese gezielte Falschmeldung verursachte. Ein kurzer Reset, und schon reichte der Füllstand wieder.

Eine ähnliche Erfahrung machte ich vor einiger Zeit, als ich mir einen neuen Rechner zulegte, um daran einen großen 4K-Fernsehmonitor betreiben zu können (siehe DOCMA 72, Seite 84 ff.). Dabei stöpselte ich auch den Drucker an den neuen Computer. Der hatte mich schon seit Wochen davor gewarnt, dass bald die Schwarz-Patrone leer sein würde, und die drei Farb-Patronen würden es auch nicht mehr lange machen – was mich erstaunte, da ich fast nie farbig ausdrucke.

Nun gut, dachte ich, wenn der Drucker das so sieht und die abrufbaren Füllstände tatsächlich knapp über leer rangieren, besorge ich mir mal vorsichtshalber neue, damit ich nicht losfahren muss, wenn ich gerade ein paar wichtige Seiten ausgeben will.

Doch, welch Wunder! Kaum hatte ich den Drucker an den neuen Rechner angeschlossen, war von bedenklichem Füllständen nicht länger die Rede. Im Gegenteil: Alle vier Patronen wurden als nahezu voll angezeigt. Es geht hier also nicht um Einschätzungen wie „halb leer“ oder „halb voll“, sondern um Maximalwerte: „knapp vor dem Ende“ oder „fast bis zum Rand gefüllt“. Man könnte meinen, da habe es sich nur um einen Anzeigefehler gehandelt – aber die zuvor angeblich fast leeren Patronen versehen noch immer problemlos ihren Dienst und die vorsichtshalber neu angeschafften Ersatzkartuschen verstauben auf dem Schreibtisch.

Die Druckertinten-Verschwörung: Kundenbeschiss und Umweltfrevel

Mein Drucker-Hersteller hat vorgesorgt. Als ich dasselbe – hervorragend getestete und hinsichtlich der Druckqualität überzeugende – Modell zum ersten Mal kaufte und die Tinte – angeblich – zur Neige ging, besorgte ich mir natürlich nicht die überteuerte Originaltinte, sondern preisgünstigen Ersatz, angeblich mit angepasstem Chip. Das Ergebnis war, dass der Drucker keinen Mucks mehr von sich gab und der Schlitten mit den Druckköpfen nur noch mit einem Brecheisen zu bewegen gewesen wäre.

Das machte mich sehr ärgerlich, aber wegen der Druckqualität kaufte ich die Hardware dennoch wieder. Nun lerne ich, dass der Hersteller mich gleich mehrfach verarscht. Er lässt seine manipulierten Patronen drohenden Leerstand melden, wenn davon tatsächlich noch gar keine Rede sein kann, und er hindert mich daran, eigentlich problemlos funktionierenden Ersatz zu kaufen, indem er sein Gerät mit Sensoren ausstattet, die das erkennen und den Drucker automatisch in den Schrottzustand versetzen.

Ob man das nun als die Druckertinten-Verschwörung oder schlichten Beschiss bezeichnen mag, ist egal. Aber wie im Falle von VW – gegen andere Hersteller wurden inzwischen ähnliche Verdachtsmomente geäußert – geht es um Faktoren, die die klassischen Merkmale einer Verschwörung aufweisen: Die Initiatoren operieren in Geheimen, und sie setzen eigene (Profit-) Interessen zulasten Dritter durch.

Der Hersteller vermehrt auf diese Weise seinen Gewinn, indem er uns mit manipulierten und betrügerischen Maßnahmen das Geld aus der Tasche zieht. Das schadet nicht nur uns als Verbrauchern, sondern es schadet auch der Umwelt, da wertvolle Rohstoffe auf dem Müll landen, die eigentlich noch lange benutzt werden könnten. Die Konzerne verhalten sich also in hohem Maße verantwortungslos, da sie nicht nur ihre Kunden betrügen, sondern auch – wie etwa VW – erhebliche Umweltschäden verursachen.

Die unverschämteste Begründung für solchen geplanten Verschleiß las ich kürzlich in der Antwort eines Industriesprechers auf die Interviewfrage, wieso immer mehr Haushaltsgeräte nach vergleichsweise kurzer Zeit unbrauchbar werden: Das sei quasi eine unentgeltliche Zusatzleistung der Hersteller, um die Kunden darauf aufmerksam zu machen, dass ihre Geräte nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entsprechen und daher durch neue ersetzt werden sollten. Undankbar, wie ich bin, weiß ich diese großzügige Geste nicht angemessen zu würdigen.

Gratisbeigabe: Neues vom Horror-Clown Dagobert: Out of control

Wenn sich der neue USA-Herrscher mal nicht mit Superlativ-gespickten Primitiv-Sätzen über Twitter an seine Anhänger wendet, sondern ausnahmsweise den feindselig gesinnten Pressevertretern direkt gegenübertritt, gibt es bekanntlich immer etwas zu lachen und zu weinen (und das aus denselben Anlässen).

Wo es derzeit nun so aussieht, als breche Trump alle Rekorde und habe wegen vielfältiger Kontakte von Mitarbeitern zum russischen Geheimdienst bereits nach wenigen Tagen im Amt sein Watergate vor sich, kann er sich trotz tiefer Abneigungen gegen unseren Berufsstand nicht dauerhaft hinter seine Handy-Tastatur zurückziehen, sondern muss notgedrungen vor die Pressemeute treten.

Und was verkündete er da am 16. Februar 2017: „We have to find out what’s going on because the press, honestly, is out of control. The level of dishonesty is out of control.“ („Wir müssen herausfinden, was da abläuft, denn die Presse ist – ganz ehrlich – außer Kontrolle. Das Ausmaß an Unehrlichkeit ist außer Kontrolle.“)

Nun wissen nicht nur Sozialpsychologen, dass der Redeeinschub „ehrlich gesagt“ häufig darauf hinweist, dass das Gegenteil der Fall ist. Das gilt schon bei normalen Menschen. Bei jemanden wie Trump (alternative Fakten) kann man es geradezu als Beleg dafür nehmen, dass die Wahrheit sich wieder mal schamhaft in eine dunkle Ecke verkrochen hat.

Erstaunlich ist dennoch, wie viel Wahrheit unbeabsichtigt zwischen den Worten hervorsickert: Denn zu einer „außer Kontrolle geratenen“ Presse gibt es ja nur eine sinnvolle Alternative: deren Kontrolle. Damit verstößt der Präsident gegen die Verfassung der Vereinigten Staaten, genauer: den ersten Zusatzartikel zur Verfassung mit dem Grundrechtekatalog, 1791 vom amerikanischen Kongress verabschiedet. Armes Amerika!