Viltrox AF 35 mm EVO & AF 55 mm F/1,8 EVO: Zwei neue Festbrennweiten für Sony und Nikon

Viltrox AF 35 mm & 55 mm F/1.8 EVO für E-Mount

Rollei und der chinesische Objektivhersteller Viltrox stellen gemeinsam vier neue Objektive vor: das Viltrox AF 35 mm F/1,8 EVO und das Viltrox AF 55 mm F/1,8 EVO – jeweils für den Sony E-Mount und den Nikon Z-Mount. Beide Festbrennweiten sind ab sofort zum Preis von je 429 Euro (UVP) im Rollei-Onlineshop vorbestellbar und sollen voraussichtlich ab dem 30. April 2026 lieferbar sein.

Beide Objektive teilen ein ähnlichen optischen Grundaufbau: 13 Linsenelemente in 9 (55mm) bzw. 10 (35mm) Gruppen, darunter zwei ED-Elemente (ED steht für »Extra-low Dispersion«, also besonders dispersionsschwaches Glas), zwei bzw. drei HR-Elemente (»High Refractive«, hochbrechendes Glas) sowie eine asphärische Linse. Diese Kombination soll chromatische Aberrationen – also Farbsäume, die entstehen, wenn ein Objektiv verschiedene Wellenlängen des Lichts nicht im selben Punkt bündelt – weitgehend unterdrücken und eine gleichmäßige Schärfe über das gesamte Bildfeld liefern. Zur Reduzierung von Reflexionen und Streulicht setzt Viltrox auf ein HD Nano Multi-Coating, also eine mehrschichtige Nanobeschichtung der Linsenoberflächen. Die Lichtstärke F/1,8 trägt zu einem weichen Bokeh bei und ermöglicht Aufnahmen bei wenig Licht.

Das apochromatische Design der Objektive korrigiert chromatische Aberrationen für drei statt der üblichen zwei Wellenlängen. Dadurch wirken Kanten schärfer und Farben bleiben neutral, selbst bei offener Blende. Viltrox bezeichnet das eingesetzte Konzept intern als »Hyper APO« – eine Eigenbezeichnung des Herstellers, die über das klassische APO-Prinzip hinausgehen soll.

Beide Objektive verfügen über einen STM-Autofokus. STM steht für »Stepping Motor« – ein Schrittmotor, der sich durch besonders leisen und gleichmäßigen Betrieb auszeichnet. Das ist vor allem für Videoaufnahmen relevant.

Das Bajonett beider Objektive ist aus Metall gefertigt, am vorderen Ende befindet sich ein 58-Millimeter-Filtergewinde. Zur Ausstattung gehören ein AF/MF-Schalter, ein Entrastungsschalter für den Blendenring, eine konfigurierbare Funktionstaste sowie einen USB-C-Anschluss für Firmware-Updates.

Das Viltrox AF 35 mm F/1,8 EVO erfasst in etwa den Bereich des menschlichen Sichtfelds, den er scharf und bewusst wahrnimmt. Das macht das Objektiv zur klassischen Brennweite für Streetfotografie, Reportage und dokumentarisches Filmen. Die Naheinstellgrenze liegt bei 34 Zentimetern. Auf diese Distanz lassen sich auch Detailaufnahmen realisieren, ohne auf ein Makroobjektiv wechseln zu müssen.

Das Viltrox AF 55 mm F/1,8 EVO ist vor allem für Porträts konzipiert. 55 Millimeter komprimieren die Perspektive minimal, sodass Gesichter natürlich proportioniert wirken, Nasen weder zu groß noch zu flach. Die Naheinstellgrenze liegt hier bei 43 Zentimetern.

Das AF 35 mm F/1,8 EVO Nikon Z wiegt laut Datenblatt 350 Gramm, das AF 55 mm F/1,8 EVO bringt 385 Gramm auf die Waage. Die E-Mount-Versionen sind 20 Gramm leichter. Beide haben einen Durchmesser von 69 Millimetern bei einer Länge 78 bzw. 76 Millimetern.

Verfügbarkeit und Preis

Alle vier Varianten – das 35 mm und das 55 mm jeweils für Sony E-Mount (FE) und Nikon Z-Mount – sind ab sofort unter www.rollei.de/evo-objektive vorbestellbar. Der Preis beträgt jeweils 429 Euro (UVP). Die Auslieferung ist für den 30. April 2026 geplant. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Viltrox-Website.