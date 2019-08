Photoshopper – eine angemessene Bezeichnung?

Lieber Georg, vielen Dank für Deine Mail. Einerseits verstehe ich Dein Unwohlsein ja durchaus – zumal wir beispielsweise auch nicht von Lightroomern sprechen und schreiben. Und als Autor würde ich mich auch nur ungern Worder nennen lassen, oder, weil ich meine Recherchen in einer Datenbank verwalte, Exceller. Andererseits haben wir den Begriff nicht erfunden, bei Google findest Du knapp eine Million Treffer dazu; oder speziell bei Wiktionary. Immerhin ist er der kleinste gemeinsame Nenner unserer Leser/innen. (Mit der (Selbst-)bezeichnung Digital Artist zum Beispiel hätte ich bei meinem Kunstverständnis bei vielen Leuten doch echte Probleme). Ein Röntgenologe zum Beispiel kann ja auch mehr, als die seinerzeit von Konrad Röntgen entdeckten Strahlen zu handhaben, oder, um in unserem Bereich zu bleiben, ein Grafiker ist nach der griechischen Wurzel schlicht ein Schreiber oder Zeichner und ein Fotograf ein Licht-Zeichner, was den meisten für die Bezeichnung ihrer Tätigkeit auch ein bisschen wenig wäre. Minister verstehen sich kaum noch als „Diener“ oder „Gehilfen“, ebenso wenig wie Ingenieure als „Kriegsbaumeister“. Und schließlich, wenn man Dich als Retuscheur als jemanden beschreiben würde, der ein Bild „noch einmal berührt“, so wäre das zwar von der Wortgeschichte her völlig korrekt, aber Du würdest Dich damit sicherlich auch nicht angemessen gewürdigt fühlen. Mit anderen Worten: Berufsbezeichnungen haben oft eine merkwürdige etymologische Geschichte, und die Benennung nach dem zentral verwendeten Werkzeug ist nicht die schlechteste. Wie wir alle wissen – und ich als Autor der „Bildkritik“ besonders – ist die Beherrschung unseres Metiers weit mehr, als die Programmfunktionen von Photoshop auswendig zu können. Wie die Bildkritiken leider immer wieder beweisen, sind selbst manche hochbezahlten Leute in Agenturen oder Freiberufler zu nicht sehr viel mehr in der Lage – unfähig, mit Perspektive, Licht und Schatten, Schärfe usw. professionell umzugehen. Aber noch mal: Ich verstehe Dein Unbehagen bei diesem Begriff trotzdem gut und verwende ihn selber nur in Ausnahmefällen. Wie gesagt, als angemessenen kleinsten gemeinsamen Nenner der DOCMA-Leser/innen, der tatsächlich auf nicht mehr verweist als auf den Gebrauch desselben Werkzeugs durch alle. Deswegen steht ja oben auch groß Photoshop auf dem Cover und die erklärenden Tätigkeitsbereiche kleiner drunter. Auf jeden Fall sollten wir Deine Zuschrift zum Anlass nehmen, über den Gebrauch von „Photoshopper“ besser nachzudenken, bevor wir ihn verwenden, und jeweils überlegen, ob er für das, was wir meinen, wirklich der am besten geeignete Ausdruck ist. Viele Grüße Doc Baumann Foodooschobbää und diggä Dingää