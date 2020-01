Weitwinkel-Allrounder: Tamron 17-28mm F/2.8

Mit dem Tamron 17-28mm F/2.8 Di III RXD hat der Hersteller hochwertiger Objektive allen Freunden der Sony Alpha-Kameras ein spannendes Angebot gemacht: Hohe Lichtstärke gepaart mit sensationeller Auflösung, handlichen Maßen und einem vergleichsweise günstigen Straßenpreis von inzwischen unter 1000 Euro. Details siehe hier.

Allgemeine Infos zu Weitwinkelobjektiven

Wann braucht man ein 17-28 Millimeter Objektiv

Wir wollen uns hier nicht mit der Bewertung der technischen Spezifikationen befassen. Das haben andere vor uns getan und sind zu Ergebnissen gekommen, die keine Zweifel an der Qualität aufkommen lassen. Die Frage für uns ist eher: Bei welchen fotografischen Aufgaben spielt so ein Objektiv seine Vorzüge aus? Grundsätzlich haben Weitwinkelobjektive wie das Tamron 17-28mm F/2.8 ihre Daseinsberechtigung immer dann, wenn es darum geht, möglichst viele Informationen aufs Bild zu bekommen. Das ist zum Beispiel beim Aufnehmen von Landschaften der Fall. Oder bei der Abbildung von Orten mit unzähligen Details, die man später auf Bild mit einem Blick erfassen möchte.

Bildwirkung von Weitwinkelobjektiven

Dagegen eignen sich Weitwinkelobjekte weniger für Detailaufnahmen, wenn man nicht nahe ans Motiv herangehen kann. Je kürzer die Brennweite, desto weniger eignet sie sich zudem für Porträts, die aus nächster Nähe aufgenommen werden. Hier kommt es oft zu unvorteilhaften Verzerrungen, weil weitwinklige Brennweiten die Eigenschaft haben, Objekte, die sich nah am Objektiv befinden, stark dreidimensional darzustellen. Eben diese Dreidimensionalität ist es aber auch, die den Liebhabern von Weitwinkelaufnahmen das Gefühl vermittelt, der Fotograf sei mitten in der Szenerie gewesen. Das passiert vor allem, wenn sich die Motive aus in Abstand und Größe gestaffelten Bestandteilen zusammensetzen.

Grundsätzlich wirken Bilder, die mit Weitwinkelbrennweiten aufgenommen wurden, schärfer als Teleaufnahmen. Die Bildung von signifikanten Unschärfen im Vorder- und Hintergrund tritt nur bei sehr offenblendigen Belichtungen zutage, die mit einem geringen Aufnahmeabstand entstehen.

Citylights

Um das Tamron 17-28mm F/2.8 Di III RXD in freier Wildbahn zu testen, haben wir uns für einen Streifzug durch das nächtliche Berlin entschieden. Zu einen ist so eine Kulisse gut gewählt für ein Weitwinkelobjektiv, denn der Aufnahmeabstand zu vielen Motiven in einer Großstadt ist räumlich begrenzt. Auf der anderen Seite sind dort aber auch viele hohe Bauwerke zu finden, die man vom Boden aus fotografiert. Diese Mixtur für zu einem Kernproblem bei der Arbeit mit Weitwinkelobjektiven: Der Gefahr stürzender Linien.

Hier sehen wir den nächtlich illuminierten Kurfürstendamm im Berliner Westen. Hält man die Kamera bewusst waagerecht, bleibt das Bild auch bei 17 Millimeter Brennweite fast verzeichnungsfrei.

Beim Wunsch, nicht nur die Reflexionen der Lichter auf dem Lack der Fahrzeuge einzufangen, sondern gleichzeitig die mit vielen Leutmitteln bestückten Bäume zu zeigen, muss man den Aufnahmewinkel leicht „verkanten“. Im Ergebnis stürzen die Linien im Bild aufs Heftigste.

Diese physikalisch bedingten Linienstürze lassen sich bis zu einem gewissen Grad durch die Korrektur in Lightroom CC (Classic) mit dem »Upright«-Werkzeug ausgleichen. Allerdings verändert sich dadurch auch das Bildformat.

Vordergrund

Auch bei eher flachen und breiten Motiven sollte man beim Einsatz eines Weitwinkels einen Aspekt nie vergessen: Die Gestaltung des Vordergrunds. Denn damit die vertikalen Linien gerade bleiben, muss die Horizontlinie des eigentlichen Motivs in die Bildmitte.

In diesem Fall beleben die Straßenmarkierungen den Vordergrund. Ob sie die Bildaussage unterstützen, darf angezweifelt werden.

Bei den folgenden beiden Beispielen musste der Vordergrund beschnitten werden. Erst so rückt das Motiv in den Fokus. Heraus kommen allerdings recht extreme Panoramaformate. Wohl dem, dessen Kamera in solchen Fällen viel Auflösung bietet.

Weitere Bilder aus dem nächtlichen Berlin