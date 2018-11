DOCMA 86 versandkostenfrei: Jetzt vorbestellen!

Ab sofort können Sie die druckfrische neue DOCMA 85 versandkostenfrei bei uns im DOCMAshop vorbestellen. Einfach in den Warenkorb legen – Versandkosten werden nicht berechnet. Das „Early-Bird“-Angebot gilt aber nur für den Vorverkauf bis zum 4. Dezember 2018. Ab dem 5. Dezember 2018 ist das Heft lieferbar und am Kiosk erhältlich. Wer ein DOCMA-Kombi-Abo besitzt, findet das ePaper ebenfalls ab dem5. Dezember in seiner DOCMA-App.

DOCMA 86 versandkostenfrei: Die Highlights des Heftes

PREMIUMWORKSHOP: DOCMA-Raw-System 3.0 – Jetzt noch intuitiver und schneller entwickeln

Objektiv- und Perspektivfehler in Camera Raw und Lightroom beheben

Ecce homo – Beeindruckendes Montageprojekt des Fotografen LeTurk

Herzenssache – Leuchteffekt in nur 3 Schritten

Porträts aus Text gestalten

Auch gute Fotografen müssen retuschieren

Tipps & Tricks für Lightroom: Farbdruck mit Lightroom CC und Classic CC

Tipps & Tricks für Photoshop: Neuerungen von Photoshop CC 2019 / Inhaltsbasiertes Füllen

Fotomontage mit kostenlosen 3D-Modellen

Upside Down: Invertierte Porträts

LED-Striplight selbst bauen

DOCMA Award 2019: Remix Culture

