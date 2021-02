DOCMA 97 jetzt portofrei vorbestellen

Ab sofort können Sie die druckfrische neue DOCMA 97 portofrei bei uns im DOCMAshop vorbestellen. Einfach in den Warenkorb legen – Portokosten werden nicht berechnet. Ab dem 3. März 2021 ist das Heft lieferbar und auch am Kiosk erhältlich. Wer ein DOCMA-Kombi-Abo besitzt, findet das ePaper ebenfalls ab dem 3. März in seiner DOCMA-App.

DOCMA 97: Die Highlights des Heftes

Premium-Workshop: 25 Photoshop-Tipps & Tricks Olaf Giermann präsentiert ein Photoshop-Best-of an Tipps und Tricks – ergänzt durch Gratis-Videos, die Sie über einen Link oder QR-Code aufrufen können.

Porträt-Beleuchtung optimieren Selbst nach genau geplanter Lichtsetzung ist kein Porträt so perfekt, wie es die porträtierte Person oder der Kunde erwartet. Merle Nicksch stellt Ihnen ihre meistgenutzten Retuschetechniken zur Beleuchtungsoptimierung vor.

Füllmethoden: Geheimwaffen für Licht und Schatten Füllmethoden gelten als eine Art Zaubermittel bei vielen Photoshop-Anwendungen. Wer ein paar Grundsätze beachtet, kann sie dazu nutzen, einfach Lichter und Schatten in seine Bilder zu malen. Uli Staiger zeigt an einem imposanten Bildbeispiel, wie das genau funktioniert.

Farben in Capture One Sigrid Aicher stellt Werkzeuge und Techniken für die Farbbearbeitung in Capture One vor.

Die Welt im Zeitraffer Kristian Karaneshev beschreibt, welche Ausrüstung Sie für Timelapse-Videos benötigen, wie Sie Bilderserien dafür planen und wie daraus Filmsequenzen entstehen.

Photoshops gesichtsbasierte Funktionen Immer mehr Photoshop-Funktionen nutzen Gesichtserkennung für inhaltsbezogene Korrekturen. Olaf Giermann beschreibt ihre Möglichkeiten und Grenzen.

Welt und Wesen von Fabuleon Claudi und Ingo Lindmeier erschaffen für ihre imaginäre Fabelwelt Fantasiewesen. Wir stellen das Projekt vor und zeigen in ihrem Tutorial, wie der „Bananafant“ entstanden ist.

Masken aus Farbbereichen Mit der kostenlosen Aktion von Armin Staudt wählen Sie Farben in Sekundenschnelle aus.

Miniaturen-Effekt. Thorsten Wiegand erklärt, wie Sie Bilder in wenigen Schritten mit Photoshop in vermeintliche Miniaturansichten verwandeln.

Diese und viele weitere Themen finden Sie in der neuen DOCMA-Ausgabe 97. Informieren Sie sich hier über alle Inhalte des Heftes.

Wenn Sie die gedruckte DOCMA kennenlernen möchten, können Sie hier ein Heft gratis bestellen.