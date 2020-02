DOCMA 93 versandkostenfrei: jetzt vorbestellen

Ab sofort können Sie die druckfrische neue DOCMA 93 versandkostenfrei bei uns im DOCMAshop vorbestellen. Einfach in den Warenkorb legen – Versandkosten werden nicht berechnet. Das „Early-Bird“-Angebot gilt aber nur für den Vorverkauf bis zum 3. März 2020. Ab dem 4. März 2020 ist das Heft lieferbar und am Kiosk erhältlich. Wer ein DOCMA-Kombi-Abo besitzt, findet das ePaper ebenfalls ab dem 4. März in seiner DOCMA-App.

DOCMA 93: Die Highlights des Heftes

PREMIUM-WORKSHOP: Adobe Creative Cloud Workflows Das komplexe Workflow-System des Adobe Foto-Abos im Detail erklärt

Das komplexe Workflow-System des Adobe Foto-Abos im Detail erklärt Affinity Photo und Luminar Die Schlüsselfunktionen der neuesten Versionen beider Raw-Bildbearbeitungsprogramme

Die Schlüsselfunktionen der neuesten Versionen beider Raw-Bildbearbeitungsprogramme Photoshop-Akademie : Einfache Schwarzweißtechniken Schwarzweiß-Umsetzung mit dem Raw-Konverter, Photoshop und anderen Programmen

: Schwarzweiß-Umsetzung mit dem Raw-Konverter, Photoshop und anderen Programmen Why so serious? Joker-Porträt von Donald Trump mit digitaler Clown-Schminke umsetzen

Joker-Porträt von Donald Trump mit digitaler Clown-Schminke umsetzen Lightroom-Akademie: Das Buchmodul Fotobücher mit Lightrooms Vorlagen oder eigenen Vorlagen gestalten

Fotobücher mit Lightrooms Vorlagen oder eigenen Vorlagen gestalten Gemäldeeffekt per Mausklick Wie Sie mit einer kostenlosen Photoshop-Aktion im Handumdrehen malerische Bildeffekte erzielen können

Wie Sie mit einer kostenlosen Photoshop-Aktion im Handumdrehen malerische Bildeffekte erzielen können Freistellen mit KI Tipps zur Ein-Klick-Automatik „Motivauswahl“ und dem Werkzeug „Objektauswahl“

Tipps zur Ein-Klick-Automatik „Motivauswahl“ und dem Werkzeug „Objektauswahl“ Capture One 20: Ebenen und Masken So korrigieren Sie Bilder selektiv mit Ebenen und Masken in der Raw-Software Capture One 20.

So korrigieren Sie Bilder selektiv mit Ebenen und Masken in der Raw-Software Capture One 20. DOCMA hilft Doc Baumanns Lösungsvorschläge zu Leserfragen

Doc Baumanns Lösungsvorschläge zu Leserfragen Mock-ups Wie Sie Mock-up-Dateien in Photoshop erzeugen

Wie Sie Mock-up-Dateien in Photoshop erzeugen Schau mich an – das Porträt In einer neuen Serie ­beschäftigen wir uns mit ­Werken der Alten ­Meister, die ­Fotografen und Bildbearbeitern noch heute als Anregung dienen können.

In einer neuen Serie ­beschäftigen wir uns mit ­Werken der Alten ­Meister, die ­Fotografen und Bildbearbeitern noch heute als Anregung dienen können. und viele weitere spannende Themen

DOCMA 93 versandkostenfrei: Informieren Sie sich hier über alle Inhalte des Heftes.

Wenn Sie die gedruckte DOCMA kennenlernen möchten, können Sie hier ein Heft gratis bestellen.