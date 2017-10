Ab sofort können Sie die druckfrische neue DOCMA 79 versandkostenfrei bei uns im DOCMAshop vorbestellen. Das „Early-Bird“-Angebot gilt aber nur für den Vorverkauf bis zum 10. Oktober 2017. Ab dem 11. Oktober ist das Heft lieferbar und am Kiosk erhältlich. Wer ein DOCMA-Kombi-Abo besitzt, findet das ePaper ebenfalls ab dem 11. Oktober 2017 in seiner DOCMA-App.

Alle, die die gedruckte DOCMA kennenlernen möchten, können hier ein Heft gratis bestellen.

DOCMA 79: Die Highlights des Heftes

REISEFOTOGRAFIE-SPEZIAL: Wie Sie das Maximum aus Ihren Bildern herausholen Hier erfahren Sie, was Sie beachten müssen, um bessere Urlaubsfotos zu schießen und diese nachträglich weiter zu optimieren. PHOTOSHOP-AKADEMIE: Einstellungsebenen Wir geben Ihnen einen Überblick zu den Vorteilen und Einsatzmöglichkeiten von Einstellungsebenen. Schwebe-Effekt Mit einer geschickten Kombination aus Fotografie und Photoshop lassen Sie Personen schweben. LIGHTROOM-AKADEMIE: Bildfehler und Perspektive korrigieren Wir zeigen Ihnen, welche Mittel Lightroom bietet, um Schiefes und Krummes gerade zu richten. Photoshop-Kurz-Tutorials Photoshops Beleuchtungseffekte-Filter ermöglicht mehr als nur das Setzen von Lichteffekten. Zusammen mit Alpha-Kanälen lassen sich auch strukturierte Hintergründe erzeugen. Täglich ein Bild Über den Erfolg des Dortmunder Fotografen Sebastian Spasic alias „Akusepp“ über bei Instagram. Lightroom-Looks So erzeugen Sie beliebte Bildlooks in Lightroom. Nachbau-Projekt: Parallel Universe Olaf Giermann zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie er seine Fotomontage „Parallel Universe“ zusammenbaute. Kampf dem Verfall So digitalisieren Sie Ihre analogen Bild-Schätze. EXTRA: Beilage „Die Siegerbilder des DOCMA Awards“

DOCMA 79 versandkostenfrei: Jetzt schnell vorbestellen! Informieren Sie sich hier über die Inhalte des Heftes.