Die Jury hat entschieden. Nach dem Einsendeschluss zum diesjährigen DOCMA Award 2019 „REMIX CULTURE“ traf sich die hochkarätige Jury wieder im Schloss Rauischholzhausen, um die Platzierungen in den drei Hauptkategorien „Lehrling“, „Geselle“ und „Meister“ sowie dem „Adobe Stock Zusatzpreis“ festzulegen. Und, soviel darf schon einmal verraten werden, es hat sich wieder eine interessante Mischung aus Fotografien, Montagen und 3D-Kreationen ergeben.

DOCMA Award 2019 – Die Gewinner stehen fest:

Ausstellung und Gewinner-Verkündung

Im Frankfurter Museum für Kommunikation eröffnen wir die Ausstellung der prämierten Werke am 23. Oktober 2019. Dann werden auch erst die Gewinner im Rahmen der Preisverleihung offiziell bekannt gegeben. Alle Gewinner sind schriftlich bereits benachrichtigt worden. Sollten Sie also keine Post von uns erhalten haben, freuen wir uns trotzdem über Ihre Teilnahme, über die Sie natürlich noch eine Urkunde erhalten.

Auch wenn Sie nicht zu den Gewinnern gehören sollten, lohnt sich ein Besuch der Ausstellung, die Sie vom 24. Oktober bis zum 1. Dezember 2019 in Frankfurt besuchen können. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Museums. Natürlich werden wir zur Ausstellung Hintergrundinformation zu den Gewinnern, den Bildern sowie dem breiten Spektrum an Einsendungen veröffentlichen.