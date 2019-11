Einstellungen in Lightroom auf allle Fotos anwenden

Insbesondere bei Fotoserien ist es oft gewünscht, einen einheitlichen Look über alle Fotos zu legen. Bei Lightroom Classic CC ermöglicht dies die Schaltfläche »Synchroni­sieren…« im »Entwickeln«-Modul. In Lightroom CC ist diese Funktion am ­schnellsten über Shortcuts erreichbar. Zunächst sollte das Foto so weit bearbeitet werden, bis der gewünschte Look erreicht ist. Anschließend muss das bearbeitete Foto mit einem Linksklick in der Rasteransicht markiert werden. Mit »Strg/Cmd-C« übernimmt Lightroom CC automatisch die vorher festgelegten Kopiereinstellungen. Der Shortcut »Strg/Cmd-A« markiert alle Bilder im Raster. Danach können die Einstellungen mit »Strg/Cmd-V« auf alle Fotos angewendet werden. Im Dialogfenster bestätigen Sie den Vorgang noch mit »OK«.