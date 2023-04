Adobe Bridge: Die Datei-Zentrale

Aus Adobe Bridge heraus können Sie Dateien an die verschiedenen Creative-Cloud-Programme senden. Skripte im Menü »Werkzeuge« bieten dabei erweiterte Funktionen. So wandeln Sie mit dem »Bildprozessor« (a) Bilder in andere Formate um und wenden bei Bedarf gleichzeitig eine Aktion an. Ausgewählte Dateien lassen sich als Stapel von Photoshop-Ebenen laden (b); dabei erhalten die Ebenen automatisch den Dateinamen. Über den »Kontaktabzug« (c) erzeugen Sie eine Bildübersicht mit kleinen Vorschauen, die Sie sich zum Beispiel als Merkhilfe für Festplatteninhalte ausdrucken oder als PDF speichern können. Andere aufgeführte Befehle sind vor allem durch aktuelle Camera-Raw-Workflows mehr oder weniger veraltet: Objektiv- und Stapelkorrekturen sowie Panorama- und HDR-Erzeugung sind in Camera Raw einfacher und qualitativ besser durchzuführen.